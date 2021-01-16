台中市大甲高中高三、二共計29名學生，上週7、8日在一名導師帶隊下南下進行戶外專題製作，9日陸續發生上吐下瀉等不適，多人就醫。大甲高中校長蕭建華表示，3名學生確診諾羅病毒、15名(含老師)腸胃炎，學校得知後每天掌握學生健康狀態及加強消毒校園，為慎重起見，昨日尚有3名輕微腹瀉學生在家休息未返校。

大甲高中表示，高三、高二共29名學生，7、8日南下雲林、台南進行校外教學參觀，為地方史選修課程及社區營造專題製作課程。9日傍晚至晚間，學生陸續出現嘔吐、頭暈等症狀，並各自於10日就醫；大部分同學於就醫服藥後症狀多半緩解。

大甲高中加強教室內部清潔及消毒。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

大甲高中加強教室內部清潔及消毒。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

蕭建華指出，學校11日接獲通報即進行調查，並召開緊急處理會議，11日上午共2位學生確診諾羅，14位學生、1位老師診斷為腸胃炎；至11晚上，再新增1位確診諾羅病毒學生。這次就醫事件，共有3名學生確診諾羅病毒、15名(含老師)患腸胃炎。截至昨日止，除1位諾羅病毒同學及兩位腸胃炎同學仍有些許症狀在家休養，其餘同學皆已恢復正常上課，亦無新增案例出現。

教育局主祕王淑懿表示，該校上周六起發生師生陸續出現上吐下瀉等腸胃道症狀就醫，所幸均未住院，其中4名學生請假，校方也通報所屬衛生所防疫人員檢體採檢。究竟是食物中毒或病毒感染，將待衛生局調查釐清。

大甲高中指出，針對校園環境衛生，學務處要求染病同學之班級強化每日之環境消毒，以一日三次之消毒頻率為原則強化消毒工作。另利用假日，進行全校性消毒，務求學生能擁有安心健康之環境。並利用校園廣播，加強學生衛生安全之防疫觀念。

大甲高中表示，這次發生疑諾羅病毒群聚感染事件，雖讓深具教育意義的選修課程校外教學活動略有遺憾，但事件發生後，學校秉持積極處理態度，導師每天調查回報班級學生出缺席及身體狀況，健康中心每日關懷掌握學生健康狀態，衛生組叮嚀同學加強消毒工作，並宣導衛生防疫觀念；總務處更利用假日進行全校性消毒。

大甲高中指出，在校長蕭建華帶領之下，行政團隊以全校師生健康為念，將此次疑似群聚危機事件之傳染風險降至最低，並透過本次事件進行機會教育，強化師生之安全意識。

(中時 )