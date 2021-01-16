【政新鮮】美大使來台藏貓膩？朱學恒神解：非奸即盜

即將卸任的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），離職前大動作支持台灣，如宣布美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）訪台，以及取消美政府長期以來與台官員互動限制，引起外界關注。不過《華盛頓郵報》與《經濟學人》皆認為，蓬佩奧在離職前的行為，事實上是給即將上台的拜登政府設下「詭雷」；《紐約時報》社論則認為，蓬佩奧此舉企圖激怒北京，並給拜登政府對台政策設下框架。

將卸任的美國國務卿蓬佩奧，離職前大動作支持台灣，但多家主流媒體認為，蓬佩奧此舉事實上是給即將上台的拜登政府設下「詭雷」。

《華盛頓郵報》在「蓬佩奧設給拜登骯髒的詭雷」一文中指出，蓬佩奧在離職前不僅在其推特上大肆宣傳其任內政績，甚至放寬與台交流限制、將古巴列為支持恐怖主義國家，以及將葉門青年運動列為恐怖組織，這種「自導自演」的舞台效果，對美國不僅危險，甚至更為致命。

該文指出，解除台美官員之間40年以來的交往限制，讓拜登政府不得不激怒北京，甚至引起危機；如果拜登與下任國務卿布林肯（Antony Blinken）要收回這些做法，毫不遮掩其野心要爭取總統大位的蓬佩奧可藉此抨擊拜登政府。華郵認為，蓬佩奧花費美國的國利益讓其政治加分，「這是如此低廉又犬儒主義的策略，也顯示了他可能的歷史評價：史上最糟糕的國務卿」。

《紐約時報》社論則指出，解除長久以來的台美官員交往限制或許會被視為支持民主台灣的象徵，但美國有許多管道可以展現對台灣支持，正當拜登準備與為了問題重重且複雜的中美關係扛起責任之際，並無須多向北京再添怒火。紐時指出，這些行為或許對於未來數年後會爭取更高官職的蓬佩奧會加分，但消費國家利益這種自私行為，不會讓他成為值得讓人紀念的外交官或愛國者。

《經濟學人》更指出，完全取消台美官員交流限制，這種雙邊關係的新規則只會對美國與台灣造成更多麻煩。多位華府亞洲事務專家多認為這是給拜登團隊設陷阱。曾任歐巴馬政府國安會涉台高級官員的麥艾文（Evan Medeiros）認為，「如果你真心在乎台灣，就不應該讓它暴露在更多軍事壓力下」。

(中時新聞網)