高雄市鳳山區一棟5層透天厝，昨（15日）清晨四時許發生重大火災，其中70歲程姓阿嬤倒在3樓樓梯走道、10歲大女兒在2樓浴室，2人經送醫後宣告不治，33歲武姓母親抱著1歲女嬰在三樓外牆墜地身亡，導致3死，剩女嬰送醫搶救。但今接近中午傳出不幸消息，女嬰宣告不治，這場惡火造成祖孫媳三代4死悲劇。

這起火災發生時，武姓母親站在三樓外牆窗台，一手抱著一歲女嬰，一手緊抓窗條，在烈火中等待救援15分鐘後，因火焰逼近，縱身跳至鋁梯時，不幸踩空墜地，武女當場不治，女嬰命危送醫急救。當時武女墜地後，仍肉身護著女嬰，如今卻隨著母親而去，消息傳出令人不捨。

年僅1歲的女嬰獲救時已經沒有呼吸心跳，雖經院方全力搶救，但傷況非常不樂觀，陷入重度昏迷，指數僅有3分，且有腦積水情形，傷勢相當嚴重，暫時難以動手術治療，結果今午不幸因傷勢過於嚴重，仍無法度過難關，宣告不治。這場火警加上屋主的70歲程姓母親與10歲女兒，當時屋內4人全數罹難。

長庚醫院悲傷表示，小朋友的家人相當低調，不希望被關注，僅能說明小天使在家人陪伴下離開醫院了。還說，由於女童的家人不想被打擾，所以，無法說明細節。

高雄市政府社會局表示，女嬰今天上午呼吸心跳停止，市府全力協助女嬰母親的越南家屬來台奔喪後續事宜。

(中時新聞網)