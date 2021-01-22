一名印尼籍移工小芳（化名）日前到台中某戶人家做看護，卻遭到70歲雇主汙衊偷竊家中財物，威脅要報警將她遣返，以此要求性交得逞，過程中她的朋友還曾到家中探訪，該雇主一度中斷侵犯，待友人離開後又繼續惡行；法院認為此舉已形塑本國負面觀感、間接影響國際地位，判雇主1年2月徒刑、緩刑4年。

判決書指出，該男子自民國106年起雇用小芳在家中照顧父親，但他卻利用身為雇主的權勢，在108年11月某日汙衊對方偷竊家中金錢、物品，並要脅要通知仲介公司並報警將對方遣返，要求小芳答應性交。小芳因為隻身來台從事看護，擔心遭雇主藉故刁難甚至遣返，最後只好屈意順從。

該男當晚對小芳性侵得逞，過程中小芳的朋友還到家中找她，該男甚至一度中斷侵犯過程，等到朋友離開後，才繼續惡行；小芳事後將此事告知友人，友人才藉由雇主報警，全案因此曝光。

合議庭審酌，該男是女移工的雇主，明知她離鄉背井、前來異地從事看護工作的外籍勞工，竟以質問她行竊財物之事由，使被害人為謀生計而隱忍屈從，任憑他恣意性交得逞，造成被害人身心受創，且形塑我國雇主未能善待外籍看護工負面觀感，影響我國國際地位，不可輕縱，但考量雙方調解成立，依利用權勢性交罪判刑1年2月，緩刑4年，需受10場法治教育。

(中時新聞網)