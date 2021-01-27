新北市一名男子阿光（化名），打算出售一間套房，因此委託身為房仲的姊姊幫忙，某次查看套房狀況時，發現「有人」的使用痕跡，阿光猜測可能與妻子有關係，便要求姊姊偷裝攝影機，結果真的錄到妻子偷吃，但阿光卻得賠償妻子15萬元。

根據判決書指出，阿光妻子小幸（化名），表示該間套房是自己的財產，並委託房仲大姑幫忙銷售，同時將套房磁扣、鑰匙交給對方，小幸指控，2018年1月20日，大姑受阿光指使，在房裡偷裝針孔攝影機，錄下自己非公開言論以及活動，嚴重侵害隱私權，因此提告阿光、大姑、還有房仲公司，連帶求償100萬元。

對此大姑反駁，會安裝攝影機，是因為發現沒人住的套房，卻有使用痕跡，阿光才會要求她安裝，只是想抓出是誰進出套房，想不到意外錄下小幸偷情畫面，認為弟弟因為妻子偷吃，精神上相當痛苦，就算侵犯隱私權，希望可以降低求償金額。

新北地院審理此案時，認定阿光、大姑懷疑小幸出軌，決定裝設鏡頭，偷窺對方在房裡一舉一動，已侵害隱私權，依共同犯違法監察他人通訊罪，各處有期徒刑3月、緩刑2年；且夫妻對婚姻不忠，不代表配偶必須接受全盤監控，因此民事判2人賠償15萬。至於房仲公司，法官認為公司既未證明其選任，及監督被告員工職務之執行已盡相當之注意，或縱加以相當之注意，仍不免發生損害，須負連帶賠償責任，可上訴。

(中時新聞網)