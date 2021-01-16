在夏威夷開打的PGA索尼公開賽今天進行第二輪賽事，台灣高球好手潘政琮沒能延續首輪狀態，狀況較為起伏，兩輪打完總桿數137（-3）桿遭到淘汰。
索尼公開賽是潘政琮2021年的首場比賽，昨天首輪他狀態火熱，後9洞抓下5隻小鳥，總計共抓下6隻小鳥、僅吞1柏忌，以65（-5）桿繳卡，暫並列第10名。
不過潘政琮今天沒能延續首輪手感，從後9洞出發的小潘前3洞還穩紮穩打，但在13號洞發生失誤吞下柏忌，17號洞才成功抓下小鳥，前9洞打完沒有建樹。
轉場後潘政琮立刻又吞下柏忌，雖然下一洞立刻抓下小鳥，但在4號洞起5洞中吞下3個柏忌，最終僅抓下3隻小鳥、苦吞5個柏忌，以72（+2）桿作收，以1桿之差沒能闖過晉級線。
而加拿大好手泰勒（Nick Taylor）次輪火力全開，同樣從後9洞出發的他僅在14號洞吞下柏忌，之後零失誤，更在轉場前獵下老鷹，總計他獵1鷹、抓7鳥、吞1柏忌，繳出全場最低的62（-8）桿，兩輪打完總桿數128（-12）桿，也讓他一口氣竄至榜首，以2桿之差獨居領先位置。
(中時 )
#PGA #索尼公開賽 #潘政琮 #Nick Taylor
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。