在夏威夷開打的PGA索尼公開賽今天進行第二輪賽事，台灣高球好手潘政琮沒能延續首輪狀態，狀況較為起伏，兩輪打完總桿數137（-3）桿遭到淘汰。

索尼公開賽是潘政琮2021年的首場比賽，昨天首輪他狀態火熱，後9洞抓下5隻小鳥，總計共抓下6隻小鳥、僅吞1柏忌，以65（-5）桿繳卡，暫並列第10名。

不過潘政琮今天沒能延續首輪手感，從後9洞出發的小潘前3洞還穩紮穩打，但在13號洞發生失誤吞下柏忌，17號洞才成功抓下小鳥，前9洞打完沒有建樹。

轉場後潘政琮立刻又吞下柏忌，雖然下一洞立刻抓下小鳥，但在4號洞起5洞中吞下3個柏忌，最終僅抓下3隻小鳥、苦吞5個柏忌，以72（+2）桿作收，以1桿之差沒能闖過晉級線。

而加拿大好手泰勒（Nick Taylor）次輪火力全開，同樣從後9洞出發的他僅在14號洞吞下柏忌，之後零失誤，更在轉場前獵下老鷹，總計他獵1鷹、抓7鳥、吞1柏忌，繳出全場最低的62（-8）桿，兩輪打完總桿數128（-12）桿，也讓他一口氣竄至榜首，以2桿之差獨居領先位置。

加拿大好手泰勒（Nick Taylor）次輪揮出62桿竄至榜首。（美聯社）

(中時 )