儘管美國總統川普即將卸任，華府與德黑蘭的緊張關係卻始終未解。據《海軍時報》15日報導，伊朗於阿曼灣舉行海軍聯演，透過展示自製軍艦、試射短程飛彈，向川普甚至是即將接任的拜登大秀實力。不過，過程中卻意外發現美潛艦「喬治亞號」，疑似尾隨並監控演習，緊張氣氛不言而喻。

「DefenseNews」指出，伊朗13日起在阿曼灣舉行為期2天的海軍操演。過程中除軍艦「澤雷號」(Zereh)試射短程飛彈外，該國自製最大軍艦、可供5架直升機起降的後勤艦「馬克蘭號」(Markran)，也趁此亮相。

伊朗海軍最大艘的軍艦「馬克蘭號」。(圖/路透社)

根據伊朗軍方公布的影片，做為演習的一部分，伊朗突擊隊官兵乘坐直升機，緩緩地降落於「馬克蘭號」上。「海軍時報」指出，從伊朗直升機公布的影片來看，美海軍俄亥俄級核潛艦「喬治亞號」(SSGN 729)疑似現身伊朗操演海域，跟蹤並監控伊朗海軍行動。

突擊隊員自直升機奔出，趕往定點。(圖/美聯社)

雖然伊朗海軍不願證實美潛艦出現，但強調演習前已警告軍方將自印度洋北部的陸地與艦上發射飛彈，所有船隻應避免進入該區域以策安全。稍晚，伊朗官媒宣稱「一艘外國船隻打算接近海軍演習，最後因伊朗海軍警告而離開」。

駐紮巴林的美國第5艦隊發言人雷巴里奇(Rebecca Rebarich)則表示，「不願評論潛艦作戰一事」。為強化美國在中東地區的嚇阻力量，喬治亞號2020年12月前往波灣，為自2012年以來美軍首次公開宣布核潛艦進入該海域。

伊朗發言人警告，「敵人應明白任何對伊朗海上疆界違反與侵犯的行動，都將遭到來自陸上與海上飛彈的瞄準」。

停放於馬克蘭號的直升機。(圖/美聯社)

身為伊朗最大艘的軍艦，「馬克蘭」號排水量達121,000噸。該艦全長748英尺(約228公尺)、全寬138英尺(寬42公尺)。「馬克蘭號」可支援艦隊戰鬥艦的後勤補給，並可在不停靠港口下航行近3年，還配備資訊蒐集與處理裝置。

由於川普於2018年片面退出伊朗核協議，隨後更加強對德黑蘭的制裁力道，加上2020年初川普批准擊殺伊朗「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼，一連串事件讓兩國陷入戰爭邊緣，德黑蘭也逐漸拋棄核協議中種種對核武的限制。美國國務卿蓬佩奧12日以伊朗與激進基地組織暗通款曲，而宣布制裁數名伊朗高級官員。不過，卻遭到德黑蘭否認。

伊朗海軍試射短程飛彈。

直升機停泊於馬克蘭號，突擊隊員魚貫而出。

美俄亥俄級核潛艦「喬治亞號」，疑似出現在伊朗演習之中。

近幾週來，伊朗軍事演習頻率大增。伊朗日前才在阿拉伯灣舉行海上閱兵，更早之前更進行大規模無人機操演。如今這次演習，除揭開伊朗海軍最大軍艦的神秘面紗，也是川普任期尾聲中最新的一次演習。

(中時新聞網)