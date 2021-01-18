美國海軍部長肯尼斯·布雷斯威特（Kenneth Braithwaite）透露未來5艘美國軍艦的名稱，及其船體編號，他相當重視傳統，因此新的艦名都有典故，是美國海軍歷史上曾經用過的名字。

海軍科技(Naval-Technology)報導，命名的5艘軍艦分別是星座級巡防艦(Constellation class)、維吉尼亞級攻擊潛艦(Virginia-class submarine)、聖安東尼奧級兩棲運輸艦(San Antonio-class)、納瓦荷級拖船(USNS NAVAJO Class,T-ATS 6)以及遠征軍海上基地艦(Expeditionary Sea Base)。

星座級的第2號艦與3號艦將被命名為「國會號」(FFG-63,USS Congress)與切薩皮克號FFG-64,USS Chesapeake)。

「國會號」可能聽來有點奇特，有人笑稱取這個名字，是讓美國國會不好意思刪預算才這樣命名的。事實上，美國海軍是非常認真的取這個名字，歷史上的「國會號」，是美國建國初期最早的六艘軍艦之一。

第1艘國會號於1841年完成，是一艘3桅風帆戰船，它是美國第1艘訪問中國的軍艦，這個歷史放在現在還有現實意義，象徵著目前美國重視印度洋-太平洋地區。

切薩皮克號同樣是美國海軍最早的六軍艦之一，在1800年初，曾經擔任過加勒比海域私掠船。

新的維吉尼亞級攻擊潛艦，將被命名為「銀邊魚號」(USS Silversides)船體編號為SSN 807，這是美國海軍第3艘「銀邊魚號」，也是竹筴魚號(USS CAVALLA,SSN-684）於1998年除籍之後，美國攻擊潛艦再一次拿魚類的名字做為潛艦名。

美國海軍在一戰時期制定了規定，潛艦用海洋生物為名，比如「鸚鵡螺號」、「射水魚號」、「鱘魚號」等。不過此一傳統在李高佛(Hyman Rickover)擔任海軍核動力計畫主持人時被打破，改以支持海軍預算的國會議員為名，此後以政治人物為名的軍艦愈來愈多。曾有人批評李高佛不重視命名規則，他回說「魚類又不會幫我們投票」。

第2批聖安東尼奧級兩棲運輸艦的第2艘，將命名為匹茲堡號(USS Pittsburgh,LPD-31)，是第5艘取此名的軍艦。

此外，未來的納瓦荷級拖曳救援船(USNS Lenni Lenape,T-ATS 9)將命名為萊尼-萊茲佩號(USNS Lenni Lenape)，這是紀念賓州的美洲原住名萊茲佩部落( Leni Lenape)，這是第1個使用該部落名稱的軍艦。

第7艘遠征軍海上基地艦，取名叫羅伯特·E·西曼尼克號（USS Robert E. Simanek,ESB-7），這是紀念韓戰期間，碉堡山戰役當中的英勇一等兵西曼尼克，他當時用手榴彈逼退了中共軍的突襲，西曼尼克被授予榮譽勳章。他仍在世，現年90歲。

(中時新聞網)