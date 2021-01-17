寒冷冬天，你是不是坐在馬桶上、釋放出最大的吃奶力氣，全身緊繃到臉紅耳赤，便便依舊固執地不肯冒出頭來；甚至為了擠出便便，擠到眼睛血管爆裂、充血、肛門破裂出血或痔瘡復發等？

●連續3天以上沒有排便 即為便秘

根據統計，約有80%的民眾曾受便秘困擾，便秘可以說是現代人常見的隱疾之一。一般來說，每天排便2～3次或2～3天排便1次，是正常的排便次數，如果連續3天以上沒有排便，或是解便時感到不順，就算千呼萬喚仍「屎」不出來，就是「便秘」。

●天冷活動、飲水量少 便便不順暢

為什麼冬季會影響排便呢？事實上，冬季發生便秘的原因跟我們不常活動確實有關。由於冬天氣候寒冷，減少了許多身體活動的機會，導致排汗量比較少，連帶影響喝水量的降低，因此，糞便中的含水量便跟著降低，造成不容易排出的乾硬大便；另外，家中若有開暖爐或是電暖器的習慣，在相對乾燥的環境下，會加速體液的散失，體內水分愈發不足，排便更形困難。

天冷活動、飲水量少，都會造成排便不順暢。(示意圖/常春月刊提供)

如果再加上寒流來襲，窩在溫暖家中比出門運動更吸引人，平時有運動習慣的人可能因此暫停運動，沒有運動習慣的人因為天氣冷就更懶得運動，在久坐不動的狀況之下，腸胃蠕動會趨於減緩，這些都是冬天便秘情況惡化的原因。

●便秘原因多 9個常見因素要留意

1、纖維、水分攝取太少：這是最常見的原因，蔬果吃得少，開水喝得少，都會造成便秘發生。

2、纖維質攝取過多，水喝太少：纖維攝取過量，但是，水分吸收得太少，是許多成年人便秘的原因。

3、疾病引起：例如糖尿病、脊髓損傷、巴金森氏症、甲狀腺疾病、尿毒症、高血鈣 症、硬皮症、中風、胃腸蠕動不良、大腸 激躁症、大腸腫瘤等，都會引發便秘。

4、藥物副作用：例如降血壓藥物、鎮靜劑、抗憂鬱劑、利尿劑、止痛藥、鈣片、 含鐵劑的補充物、含鋁胃藥、含有可待因的感冒藥或咳嗽藥等。

一些藥物像是降血壓藥物、鎮靜劑等或是濫用瀉藥，都可能造成便秘。(示意圖/常春月刊提供)

5、濫用瀉藥：有些人以為每天都需要排便才健康，或是為了減肥而長期濫用瀉藥，影響腸道的自然蠕動功能，從而降低對糞便壓力反應的敏感性，產生藥物依賴性，繼而造成「頑固性便秘」或是「習慣性便秘」。

6、缺乏運動：運動量不足的情況下，腸道蠕動功能將受到影響，糞便在腸道內停留時間越久越乾燥，以致便秘發生。

7、腸道老化：因人體自然老化導致腸道益菌減少、蠕動減緩，排便反射也會變弱，加上老年人活動量少，容易造成便秘。

8、油脂攝取不足：很多人怕胖而限制油脂攝取，糞便不夠滑潤，也可能引發便秘。

9、孕期：因胎兒壓迫，孕婦容易出現便秘的情況。

●改善便秘 從飲食、生活習慣做起

改善便秘最重要的是找出原因，若因為疾病或藥物引起，應向醫師反應，依據身體狀況給予適當治療或更換藥物，通常能有效改善；而針對大部分非器質性的便 秘，若症狀不嚴重，可考慮從飲食及生活習慣做改變，如培養運動習慣，能幫助腸道蠕動，減少糞便堆積在腸道的時間，或養成固定時間排便，腸道也會每天在固定時間蠕動，就能排便暢通。

最重要的還是增加纖維質及水分攝取，多喝水是增加水分最有效率的方法；而膳食纖維可從含量豐富的地瓜、蘋果、燕麥、竹筍、芭 樂、芹菜、菌菇等天然食材中取得；此外，適量補充益生菌或是酵素，食物中味增、泡菜中也存在一些益生菌，可增加腸道好菌。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)