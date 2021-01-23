中央流行疫情指揮中心今公布確診90歲老翁（案881)的大女兒（案882）的足跡，該個案曾於1月19、20日的傍晚去過桃園市仲平黃昏市場買晚餐，但詳細時間還在比對當中，指揮官陳時中呼籲，這2天曾去過該市場的民眾應要注意。

指揮中心昨公布2例本土案例，其中1人為護理師案852曾照護的90多歲住院病患(案881)，另1人為病患60多歲的大女兒(案882)，引起社會關注，指揮中心指揮官陳時中今公布，案882的足跡，該案曾在1月19日與1月20日，這兩天傍晚去過桃園仲平黃昏市場買晚餐。若在這兩天曾去該地的民眾應要注意。

而案882曾經去過的黃昏市場，其地址為桃園市桃園區中州街98至86號。

對於案885的感染染源，發言人莊人祥表示，她和老翁一直待在醫院，在11日-14日之間，護理師案852照顧老翁的時候，案885也是陪病者。等到他們回家，17日開始隔離時，老翁、大女兒和二女兒是一起隔離的，這是因為主要要照顧案881的起居，感染源是案852、881接觸後感染都有可能，但目前沒有症狀，難以了解感染的時間。

至於案852、881、882、885，誰傳給誰？陳時中表示，基本上是護理師案852傳染給這3位，3人誰傳誰則難以判定，不過總是互相傳，來源是案852，這是目前能判定的情況。

(中時新聞網)