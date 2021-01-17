氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

強烈大陸冷氣團襲台，今（17日）北部及東北部天氣濕冷，氣象局針對全台9縣市發佈低溫特報，今晨台灣本島最低溫出現在。氣象局也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，提醒民眾外出保暖外也記得帶傘。

今日北台灣白天高溫與今日將出現明顯溫差，北台灣高溫降到15度左右，中部18度，花東16、17度，南台灣則是21度左右。

今日至明日強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

紫外線方面，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣及花蓮縣為「低量級」，其他地區均為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今天受強烈大陸冷氣團影響，環境風場仍為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，污染物稍易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、馬祖及金門地區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏地區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

今(17日)晨至白天低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、新北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

台北市、新竹縣、南投縣、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

注意(警戒)事項

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

(中時新聞網)