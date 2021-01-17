北部某醫院群聚感染擴大，今再有一名醫師確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天坦言，相關人員在一採後確實有所鬆懈，造成警覺性不足，因此未來將針對密切接觸者的定義進行修正，不再考量是否有做適當防護措施，因此這次才會先宣布所有密切接觸者都先在家停班，若有症狀都要向醫院回報。

外界質疑，案852染疫護理師採檢陰性後，被列為自主管理，但她出現輕微症狀後，竟跑去其他診所就診，而未回原醫院就診。對此，陳時中表示，案852的確警覺性不夠，但幸好診所醫師有警覺，所以傷害才沒擴大。

陳時中指出，該名護理師案一採後警覺性不足，是這次疫情當中相當值得檢討的一部分，未來不會再考慮接觸者的防護情形，針對這次的密切接觸者也都規定有症狀須回報，就算不是密切接觸者的該院人士，也都要先報告並停止上班。

陳時中說，這次疫情讓他感覺來得有些急，這一次在護理方面，分艙比較完全，醫師因為有會診，足跡比較廣，要特別提高警覺，目前採取的措施都是相對嚴格的標準來做，密切接觸者的定義一定會變，目前把有接觸的全部隔離起來。

(中時新聞網)