國師唐綺陽於官方頻道分享1/18～1/24星座運勢，本周諸星都在移動中，快要進入水瓶座，太陽將在星期三進入水瓶座，在此之前是太陽衝刺期，會帶來氣流變化，容易影響健康，做事忌衝動和冒險；水星將在1/31開始逆行，本周開始停滯，所以我們開始可以感受到逆行的變化，要小心人際溝通，可能會莫名其妙得罪人。白羊、雙子在本周的工作運頗佳，金牛可能邂逅年輕的對象，雙魚則有很好的正財運，可多加把握！

重要星象：太陽進水瓶，水星開始停滯，日土逐漸合相

太陽進水瓶，小心氣流的變化影響身體健康，避免行事衝動或勉強自己造成受傷。水星開始停滯，人際溝通狀況多，應適時調整表達方式，多點耐心溝通，做事避免忘東忘西，以及注意3C產品、交通等問題。日土逐漸合相，思考長遠的規劃，多關心周遭的長輩。

【工作注意：白羊、雙子、巨蟹、水瓶】

白羊：工作效益高，金錢上能有所回饋

雙子：凸顯創意登高一呼，展現領袖魅力

巨蟹：為瑣事而忙碌，能成為重要角色

水瓶：面對雜亂的意見，顧及長官的安全感

【桃花注意：金牛、處女、天秤、魔羯】

金牛：容易吸引年輕的桃花機會

處女：面臨抉擇，思考是否要繼續

天秤：放輕鬆別太嚴肅，能多一點桃花

魔羯：要懂得拒絕，避免讓人會錯意

【財運注意：天蠍、雙魚】

天蠍：當心發洩式花錢，要懂得控制自己

雙魚：正財運佳，工作價值比以往更提升

【健康注意：獅子、射手】

獅子：健康亮紅燈，請先照顧好心靈

射手：多運動泡澡，活絡筋骨比較好

唐綺陽預測1/18～1/24運勢

(中時新聞網)