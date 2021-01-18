國民黨副祕書長李彥秀。（圖為資料照）

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案落幕，最終仍難逃被中壢市民罷免的命運，有消息傳出他下一步到台北市南港、內湖區參選議員，再度掀起外界爭論。國民黨副祕書長李彥秀今(18日)在臉書狠酸，「不會因為換了選區，突然變成適任」。

李彥秀在北市南港、內湖地區擁有深厚地方實力，雖然上一次立委連任失利，但她的得票數在國民黨立委中最高票。外傳王浩宇下一步可能轉戰北市港湖區議員，李彥秀透露，有朋友跑來問她意見，只能說「不適任的民意代表，不會因為換了選區，就突然變成適任」，她更不忘狠嗆王浩宇「果然全國不分區」。

不少網友則是附和地說，王浩宇敢來，就讓他票不夠然後被沒收保證金，且這種風聲真的是太瞧不起選民了、港湖又不是回收場，也有人認為各區服務要一步一腳印，天下沒有白吃的午餐。國民黨北市議員游淑慧也痛批，人民是會反彈的，這票是有力量的，王浩宇若起心動念敢到內湖、南港的話，真是對我們最大的羞辱。

另外，罷王案通過後，國民黨表示，王浩宇以綠黨身分當選卻改投民進黨，爭議言行罄竹難書，引發強烈的負面評價，這次的罷免案通過，是給所有恣意妄為的政治人物最嚴厲的警惕，同時民意也警告執政黨，若持續招降納叛、濫竽充數，低估民意的反撲，選民必將給予當頭棒喝。

(中時新聞網)