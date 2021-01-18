近10年心臟疾病為國人10大死因第2名，其中急性心肌梗塞更是最緊急的心臟疾病，如能在到院前先施作12導程心電圖進行判讀，將能有效縮短搶命時間。台南市政府消防局各分隊救護車去年即全面配置12導程心電圖機器，並與全市8家急救責任醫院攜手合作，成功搶救42條人命。消防局18日舉行搶救病患感恩記者會，重獲新生的汪姓女學生及陳森茂，特別現身獻花感謝救護人員。

目前就讀國中2年級的汪女，去年12日在學校跑步時突然昏倒，經保西消防分隊員林逸昭、賴勇成急救後送醫挽回一命。她的父親汪宏寶帶著女兒感謝救護人員時，還一度哽咽表示，「我們真的很幸運，你是我們的救命恩人。」

陳森茂則在按摩時，因急性心肌梗塞昏倒，經和緯消防分隊員趙建穎、楊順翔急救後送醫，救回性命。陳森茂認為，12導程心電圖救了他，「這部機器真的很重要」。

市長黃偉哲指出，台南市推動到院前12導程心電圖系統，從去年元月統計至11月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共有1096件，經醫院端確診為急性心肌梗塞共42件，較前年整年32件足足多了10件；到院前12導程心電圖系統確實是救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器，成功守護了42個幸福美滿家庭。

消防局長李明峯表示，黃偉哲市長深知12導程心電圖機器對搶救生命非常有意義，經對社會善心人士募集12導程心電圖機器，終於能在2020年5月消防局各分隊救護車全面配置12導程監護儀，並與急救責任醫院攜手合作，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐症狀者，經當事人同意後，在現場藉由消防局救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，將急性胸痛病人送往具心導管室之8家急救責任醫院，縮短病患到院後打通血管的時間，大幅提升急性心肌梗塞病人之醫療照護品質。

李明峯還說，今年消防局更將試辦大北門STEMI跳島策略，大北門地區民眾如為疑似STEMI且生命徵象不穩定，消防局119救護車會先送往佳里奇美醫院接受初步急救處置，醫院醫護人員上車隨行，再原車轉送永康奇美或柳營奇美，可大幅度地縮短接受緊急心導管打通阻塞血管時間，為民眾爭取分秒必爭的心肌梗塞搶救時間。

消防局也提醒民眾，一旦發現有疑似急性心肌梗塞症狀，如胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等狀況，應速撥打119申請救護車求助，並信任專業的救護人員給予的建議，盡快接受12導程心電圖檢查，以透過早期診斷讓病患接受確切的治療，減少長期併發症的發生。

(中時 )