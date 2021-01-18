南台灣代銷龍頭上揚國際建築團隊董事長林聰麟，個人轉投資成立麟餐飲美食公司，開設麟咖啡，第三家店高雄美術皇居店18日上午開幕，林聰麟表示，今年將展店至20家，5年後全台200家，躍升全台第三大，並將結合清景麟自建案、以及上揚國際代銷案，拉升品牌效益、以及附加價值，助攻房產銷售。

麟咖啡高雄美術皇居店18日上午開幕，高雄市長陳其邁、行政院南服中心執行長陳政聞、市議黃文益、李柏毅、以及麟咖啡副總經理林俊丞等人共同揭幕。

上揚國際建築團隊董事長林聰麟18日表示，麟咖啡是他以個人名義，轉投資成立麟餐飲美食公司所經營，美術皇居店是繼台南林森店、巴克禮店之後的第三家，預定2021年在台中、台南和高雄，開設總共20家直營店，目前還有6家正在裝潢中。

林聰麟指出，初期並不會開放加盟，每個月單點的營業目標是100萬元，比星巴克國際連鎖店的每月150萬元低，但，麟咖啡的品牌效益，是星巴克所不及的，因為，麟咖啡不是只有單純銷咖啡和餐點，它是結合清景麟自建案、以及上揚國際代銷案，助攻房屋建案的銷售。

他說，以台南「清景麟巴克禮」大樓預售案為例，在麟咖啡尚未進駐之前，每週的來客組數約30組，麟咖啡開業之後，平均每週來人組數都超過100組，這樣的附加價值，是其它咖啡連鎖店無法創造出來的。

林聰麟表示，隨著清景麟建築團隊、以及上揚國際建築團隊有關的自建案、以及代銷案，揮軍北上的過程中，麟咖啡也將隨著拓展營業版圖，預估5年內，全台展店200家，以每家1萬名會員推算，屆時，將有200萬會員，這些大數據帶給建案銷售的助力，將是非常龐大的。

他說，全聯福利中心會員數衝破1,000萬人，創造的效益和影響力，各界絕不敢忽視，未來，麟咖啡的價值也將因為會員數的爆發而更上一層樓。

麟餐飲美食集團副總經理林俊丞表示，麟咖啡的定位為中價位咖啡精品連鎖店，美式咖啡一杯80元，售價比星巴克低，但，高於路易莎，而且，麟咖啡提供單品手沖咖啡，要在咖啡市場走出自己的風格。

(工商 )