民進黨團去年在立法院強力通過萊豬案，綠委林淑芬、劉建國、江永昌等3人跑票，黨團決定停權3年並送交黨中央裁處。民進黨中評會今天敲定28日開會討論此案，若3立委遭停權，可能衝擊2022年地方選舉甚至2024年立委選舉的黨內生態。

林淑芬等人去年未依民進黨黨團決議投票，黨團決定停權3年，裁罰3萬元，並依「黨團組織規程」送交中央黨部當作提名參考，民進黨中常會上周將此案交付中評會處理，中評會已敲定28日將開會討論此案。

由於林淑芬等人已多次違反黨團意見投票，引起部分派系及黨內立委強烈不滿，新系前綠委段宜康更在臉書痛批，如果這樣公然質疑執政能力的背叛行為，居然可以唏哩呼嚕混過去。「那麼，這樣唾面自乾的執政團隊，就去你的聖誕老公公吧！」

民進黨團給黨中央的文中，也提到這3位立委在立院表決大戰中，林淑芬有177次、劉建國172次、江永昌130次態度與黨團立場不同。不過正國會常委陳茂松也公開表示，基於「一事不二罰」，中評會應思考是否要追加處分。

劉建國被雲林地方視為民進黨未來雲林縣長最可能的接班人，黨內人士表示，若是民進黨中評會確認停權，無論是2年還是3年，都將對立委甚至縣市長選舉造成嚴重影響，畢竟劉建國在雲林山線地區長期的經營獲得地方極大好評，林淑芬和江永昌在地方上的實力也很難取代。

(中時 )