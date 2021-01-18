硬切被叭不爽！駕駛下車怒砸雞排嗆：X小！

紅圈處可見汽車駕駛原本正開心吃著雞排，但切車不順還遇上狂按喇叭的重機騎士，一時情緒失控將手上的雞排砸出去。（臉書社團《爆料公社》／蘇育宣翻攝）

台南市南區夏林路日前發生一起行車糾紛，一輛白色自小客車無視前後車距離，欲強行自外側車道切入，和原車道直行的重機騎士當街爆發口角，小客車駕駛下車理論時，更接把吃一半的雞排朝騎士身上砸去，影片曝光後，兩派網友戰翻。

臉書社團《爆料公社》近日流傳一段行車紀錄器，透過影片可以見到，一位重機騎士直行，突然一台白色自小客車無視前後車距離，從右側莽撞地想切入，騎士不願讓，同時狂按喇叭，一邊對著自小客車叫喊「沒看到車喔！」

孰知，白色自小客車駕駛也不好惹，見到機車騎士緊跟叫囂，立刻開門下車，把吃一半的雞排，朝騎士身上甩去，罵了「三小啦」，隨後兩人當街爆發激烈爭執。

身穿藍白直豎條紋襯衫的小客車駕駛一臉不開心地想喬事，騎士則挑釁的說「怎樣，我有在錄喔」，兩人無意義對話一來一往後，駕駛便上車駛離現場。影片的最末，騎士不停重複念著小客車的車牌說著：「好啊，AZxxxxx」、「AZxxxxx嘛」，過後騎士在路肩停下，悻悻然地向友人說：「我剛被砸雞排啊」。

影片在網上曝光後，網友立場不一，部分人不滿這位「雞排哥」的行為，大罵「讓他紅」、「討厭這樣開車的人」、「一下車就請雞排，真熱情」；另部分人認為機車騎士也有問題，「被丟雞排剛好而已！不讓就不讓阿，幹嘛還要按喇叭啊？看你車硬還是他車硬？」

(中時新聞網)