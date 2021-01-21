台灣基進立委陳柏惟。（黃國峰攝）

民進黨桃園市議員王浩宇罷案通過後，有網友翻出台灣基進黨立委陳柏惟2019年的祭品文，提到如果他、王浩宇、黃捷三人都被罷免成功，就請全台灣人吃雞排，近期有不少網友都湧入臉書留言質問雞排呢？對此，陳柏惟昨(20日)在臉書直播時，以超商集點當舉例，狠酸這些很認真要討雞排的網友們是「奧客」。

王浩宇遭罷免成功後，第一時間有不少網友湧入臉書向陳柏惟討雞排，陳柏惟17日回應，「大家都會有怨氣啦，當然要有一個出口，藍營獲得久違的勝利，讓他們歡喜一下，也不是壞事，不會特別針對這件事情跟他們答嘴鼓(台語)，事實上不會拿高中聯考答案去回答大學期末考的考卷嘛，2019大家知道時空背景不一樣」。

陳柏惟昨在直播中再度提及祭品文，他以超商舉辦集點活動為例，當集滿6點可以換一杯美式咖啡，期限到2020年12月31日，結果有人沒集滿點數，也超過兌換期限，卻還拿著集點券硬要去換，「你會不會覺得自己是奧客？這些人就是想說，如果有1人、10人，甚至100人同時要求超商，那麼店家是不是就會請客，『瘋了，自己都放過期，死奧客，怎麼不回家睡覺啊』」。

陳柏惟接著說，「這種明明知道不是這種狀況，明明過期、集點也沒成功的券，卻硬要去換，這就是奧客的行為」，提醒如果發現自己的朋友在臉書留言向他討雞排，這種人假如不是覺得好玩、有趣，要不然就是可能會借錢不還，因為這種人個性就是奧客。

話鋒一轉，陳柏惟更稱，自己的粉絲專頁就提供一個很好的辨別方式，那就是如果網友的友人留言討雞排，那就詢問一下對方是否為開玩笑，若是就沒事，但若對方很認真的要討雞排，那麼就要小心對方會跟你借錢不還。

(中時新聞網)