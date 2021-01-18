苗栗縣通霄鎮一戶胡姓人家聘用一名印尼籍看護照顧74歲中風的母親，12日凌晨，胡婦起床如廁不慎跌倒，頭撞到床邊，期間多次呼喚看護的名字，看護卻無動於衷，待隔日家人發現時已傷勢嚴重，急救多日不治。檢方昨（17日）相驗屍體後，認定印尼籍看護涉過失致死罪，已1萬元交保，並限制住居、出境。

據《自由時報》報導，胡婦平日習慣上午6至7時間起床，12日上午7時許胡婦家屬前往探視時，看護則說，胡婦昨晚失眠所以睡比較晚，同日9時家屬再次前往時，一看床上的胡婦，胡婦卻臉色慘白、意識模糊，緊急送醫後，醫生指出胡婦顱內出血嚴重，許是外力造成。經搶救多日，仍不治。

家屬痛失至親，悲憤調閱監視器發現，12日凌晨胡婦預計起床如廁，因中風身體無力支撐，不慎滑到在地，頭部還撞到床邊，摔倒後胡婦多次呼喚看護的名字，看護卻充耳不聞，胡婦至少在地板上掙扎超過30分鐘，看護說：「你不是中風而已，為什麼起不來」，語畢後仍無出手相救，直到胡婦爬到門邊，看護才協助帶去上廁所。

家屬控訴，看護明知胡婦早已受傷，無法自行站起，卻視若無睹，冷眼看著一切發生；事發期間適逢寒流，看護每晚蓋著棉被取暖，卻只遞給胡婦衣服避寒，畫面一點不漏全被監視器錄下。

案經家屬報警處理，看護在面對警察問訊時，連連推託回應不知情，將家屬憤怒推上最高點。昨（17日）檢方相驗屍體，判定印尼籍看護涉犯過失致死罪，以1萬元交保，並限制居住及出境。

(中時新聞網)