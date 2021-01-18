網紅陳沂常在社群網站評論時事，一針見血的風格累積不少粉絲，而鮮少人知道她的雙親都曾在政壇打滾多年，母親更是赫赫有名，就是曾連任三屆台北市議員的陳雪芬，近來她提到若靠著母親昔日在政壇奮鬥的成果，去參選市議員應該是「躺著當選」。

陳沂表示憑著母親陳雪芬在士林、北投的殘存勢力，若自己要參選市議員應該是「躺著當選」，她提到曾詢問母親議員薪水有多少？母親告訴她當年就五十幾萬，但通常白包紅包包完，加上民眾要繳罰單之類，加加減減後根本沒有賺錢，不過從政多年最讓母親得意的事，莫過於任期最後一年時，議長任命她當法規修正委員會召集人主導修法，對此陳沂倒是揶揄一番：「修了台北市有因此更好嗎？沒人在乎，妳那時候應該在乎的是知道信義區要開發的消息，就立刻去把那邊的田地通通買下來好嗎」。

以貝拉魚在士林北投的殘存勢力。我要是去參選市議員應該躺著當選。 我問我她議員薪水有多少？她說她那個年代就五十幾萬了，但白包紅包包一包，還有不要臉民眾要繳罰單什麼，當議員根本沒有賺錢。 她說她最得意的是最後一年議長讓她當法規修正委員會召集人... 由陳沂發佈於 2021年1月17日 星期日

此外，陳怡強調母親這種想為人民做事的政治人物，能在政壇全身而退，除了要有聰明的腦袋之外，更需要有極大的運氣，接著撂下狠話：「我不是玩不起政治，只是不想玩，尤其看到一堆愚民還在那邊妄想政治清清白白沒有分贓，看了就覺得你們被統治真的剛剛好而已啦」。

對此有網友詢問：「居民繳罰單跟議員有什麼關係啊」，陳沂也立刻浮出水面回應：「許多刁民會拿罰單去服務處說有投票給妳，要幫我消單，超多」，也意外曝露政治圈不為人知的一面。

(中時新聞網)