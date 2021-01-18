台中一名27歲江姓「五寶爸」，因為孩子發燒沒錢看病，上網賣嬰兒推車籌醫藥費引起議論，事後一名汽車美容廠老闆，提供每個月3萬月薪加獎金的工作機會，未料五寶爸上班未滿一星期就提離職，對此網紅潔哥坦言看到此則新聞後相當火大。

潔哥表示「五寶爸」新聞已經登上版面一陣子，沒想到有佛心老闆給他工作機會，卻遲遲拖著不上工，沒想到才去沒幾天就以「體力已吃不消」為由辭職，對此潔哥表示看完報導只有滿腔怒火，怒斥這種類型的人就是所謂的「理由伯」，從不檢討自己問題出在哪，只會將錯都怪在別人身上，永遠都有一套說詞來為自身行為自圓其說。

五寶爸的新聞已經一陣子了 看到好心老闆給他工作卻一直拖著不上工 理由很多就是沒去工作 感覺勉強去了工作後做沒幾天就辭職 理由很正當沒錯，身體負荷不了 但是真的看了滿火大的 坦白說，這種類型的人也不少見啦 就是所謂的”理由伯” 他永遠都有理... 由潔哥/李秉潔發佈於 2021年1月17日 星期日

對此潔哥點出整起事件最大的受害者，莫過於就是五個小孩，既然連最基本的溫飽都不能給孩子，那當初為何還要生小孩？對於有網友護航「五寶爸」至少沒有拋棄小孩，她則怒嗆：「我還寧願他們拋棄小孩送給別人養，小孩至少也不會過著這種有一餐沒一餐的日子」，坦言自從當了母親之後，看到此類新聞會更加心疼孩子。

對於造成社會議論，「五寶爸」強調1周連上4天18個小時的班，體力真的吃不消，才決定辭去洗車場工作，對此網友回應：「打悲劇牌，期望社會人士捐款，沒救了」、「有本事生就要有本事把小孩養大，沒錢養小孩還在那狂生」、「有本事生就要有本事養，連基本溫飽都顧不上，苦的只是孩子」。

(中時新聞網)