台鐵林姓調車工18日發生職安事故，疑似被車廂夾住，送醫後宣告不治。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

台鐵局高雄運務段今（18日）天上午8時許發生職安事故，一名37歲林姓調車工在屏東潮州車輛基地檢車段進行車廂更換調車作業時，遭到2列車箱夾擊，送醫搶救一個多小時後仍宣告不治。他的家人接獲通知趕到醫院，不敢相信會發生這樣的意外，結婚3年的妻子看到丈夫成了冰冷遺體，更是崩潰到雙腳無力，痛哭癱軟在地。

據了解，林姓調車工今早在潮州車輛基地檢車段進行車廂更換，不明原因遭2節車廂夾在中間，導致頭部舉軀幹變形，屏東縣政府消防局獲報前往救援，發現林男被夾在兩個車廂中央，動彈不得，立即破壞兩車廂間細縫救人，但將人救出時已無生命跡象，經緊急送往潮州安泰醫搶救1個多小時，於上午10時42分宣告不治。

林男的家人接獲通知趕到醫院，都無法接受這個事實，其父母不敢相信辛苦養大的大兒子，今天如平常去上班，卻再也回不來，結婚3年的妻子看到丈夫已成冰冷遺體，更是崩潰痛哭癱軟在地。

台鐵局表示，第一時間安撫家屬並將依規定予以撫卹，另勞安室與運安處已派員會同調查事發原因。鐵路警察局已報請察官驗屍，檢警查明死因後，將釐清責任歸屬，依法偵辦。

(中時新聞網)