據愛買介紹，該年菜套組是由曾任職於頂級鐵板餐廳主廚陳聰仁師傅研發，有鮮菇燴鮑魚、蒲燒鰻魚米糕、豆酥金鯧、巴西蘑菇竹笙雞湯、香煎大白蝦和鐵板松阪豬或雪花牛，一組售價2,388元

瞄準年菜商機，愛買量販宣布今年獨家攜手「復興空廚」，推出兩道年菜單品搶市，讓民眾即使不能出國，也能回味機上美食，其中「荷葉櫻花蝦油飯」主打以櫻花蝦與干貝提味，葉清香拌著糯米的飯香、油蔥的辛香，香氣四溢；另外還有「紫綬金章芋泥塔」，結合芋頭與紫地瓜，主打綿密口感。

愛買並指出，今年團圓飯人數有望創新高，愛買量販看好這波年菜商機，即日起至2/16（二）推出120款年菜商品和套餐，其中，新品就占了四成，有米其林一星天香樓、紅豆食府、朱記、阿一鮑魚、海底撈和林聰明等名店的精緻菜色，為家中團圓飯增色，1/31（日）前購買年菜，單筆滿1,500元還可現折120元，單筆最高現折600元。

愛買也說，今年愛買量販特別邀請民眾，幫助勵馨基金會的弱勢婦幼家庭過好年，即日起至1/24(日)前至愛買各店客服中心認購年菜，只要175元起就可以讓勵馨婦幼暖心圍爐享年菜。

此外，愛買量販餐廳也搶攻年菜商機！愛買表示，愛買量販在板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店打造的「代客料理」量販餐廳，今年首度推出獨賣鐵板燒主廚「經典年菜套組」搶客。

據愛買介紹，該年菜套組是由曾任職於頂級鐵板餐廳主廚陳聰仁師傅研發，有鮮菇燴鮑魚、蒲燒鰻魚米糕、豆酥金鯧、巴西蘑菇竹笙雞湯、香煎大白蝦和鐵板松阪豬或雪花牛，一組售價2,388元，每店各限量50套，即日起限店（板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店）開放預購，限定2/10和2/11到店取貨。

(工商 )