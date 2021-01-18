北部醫院群聚感染再擴大，中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增1例本土新冠肺炎確定病例，個案為發生院內感染的北部醫院的護理師(案863)，指揮官陳時中也證實該醫院就是部立桃園醫院。對於疫情擴大，精神科醫師蘇偉碩也以公開信方式呼籲蔡英文總統，該出手鎖國控制疫情了。
資深媒體人周玉蔻爆料，昨天新增的確診醫師案856，是該院治療新冠肺炎的主治醫師。但陳時中表示，案856並沒有負責新冠肺炎病人，直接打臉周玉蔻，並強調新聞監測，相關問題就交給法治研議。
蘇偉碩18日則透過臉書以「蔡總統，該您出手鎖國控制疫情了」為題的公開信，希望蔡總統能做進一步防疫政策。他說「日前因為咳嗽發燒自行接受採檢的陳時中指揮官，一採陰性後仍然照常指揮桃園市大型醫院新冠病毒群聚事件，其實並非所宜」。
蘇醫師指出，時至今日該醫院累積已經確診五位醫護人員，醫療能量也形同被暫時封存，使得冬季一項吃緊的全國醫療體系，人力資源更為緊張。可是指揮中心卻仍然堅持不願意先宣布鎖國直到疫情控制，令識者膽戰心驚。
他說，也許因為股市正在面臨一萬六的攻關高檔，也許農曆春節將臨有許多達官顯要與家人正準備返台過年，此時宣布鎖國，情何以堪？但是抗疫一年來，本土病例不到70人，十倍於本土的病例皆來自境外，國內醫護能量主要的負擔正是源源不絕的境外移入病例。
尤其入冬以來，首發於英美等地的變種病毒，挾著冷冬的助威，肆虐北半球，造成許多國家或地區的醫療體系已然耗竭崩潰。以此次桃園市大型醫院的群聚感染而言，源頭也正是去年底自美國探親返台的病人。
蘇醫師強調，他甘冒大不諱直言，新冠病毒最強大的變種必定來自美國，因為連美國政府自己都不清楚他們「境內到底有幾種變種病毒」，繼續讓美國班機入境，國內醫療能量勢必面臨崩潰的轉捩點。這一點，他不相信國安會沒有向總統提出報告。
而鎖國，特別是封鎖來自美國的班機，這不是陳時中的權限，因為牽涉到國防外交大計，舉國能夠有此大權者，僅蔡總統一人而已。蘇醫師並認為，防疫視同作戰如果不是口號，那就應該「料敵從寬，制敵機先」，「至少鎖住英國、南非、日本和美國」。
(中時新聞網)
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