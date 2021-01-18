北部醫院群聚感染再擴大，中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增1例本土新冠肺炎確定病例，個案為發生院內感染的北部醫院的護理師(案863)，指揮官陳時中也證實該醫院就是部立桃園醫院。對於疫情擴大，精神科醫師蘇偉碩也以公開信方式呼籲蔡英文總統，該出手鎖國控制疫情了。

資深媒體人周玉蔻爆料，昨天新增的確診醫師案856，是該院治療新冠肺炎的主治醫師。但陳時中表示，案856並沒有負責新冠肺炎病人，直接打臉周玉蔻，並強調新聞監測，相關問題就交給法治研議。

蘇偉碩18日則透過臉書以「蔡總統，該您出手鎖國控制疫情了」為題的公開信，希望蔡總統能做進一步防疫政策。他說「日前因為咳嗽發燒自行接受採檢的陳時中指揮官，一採陰性後仍然照常指揮桃園市大型醫院新冠病毒群聚事件，其實並非所宜」。

蘇醫師指出，時至今日該醫院累積已經確診五位醫護人員，醫療能量也形同被暫時封存，使得冬季一項吃緊的全國醫療體系，人力資源更為緊張。可是指揮中心卻仍然堅持不願意先宣布鎖國直到疫情控制，令識者膽戰心驚。

他說，也許因為股市正在面臨一萬六的攻關高檔，也許農曆春節將臨有許多達官顯要與家人正準備返台過年，此時宣布鎖國，情何以堪？但是抗疫一年來，本土病例不到70人，十倍於本土的病例皆來自境外，國內醫護能量主要的負擔正是源源不絕的境外移入病例。

尤其入冬以來，首發於英美等地的變種病毒，挾著冷冬的助威，肆虐北半球，造成許多國家或地區的醫療體系已然耗竭崩潰。以此次桃園市大型醫院的群聚感染而言，源頭也正是去年底自美國探親返台的病人。

蘇醫師強調，他甘冒大不諱直言，新冠病毒最強大的變種必定來自美國，因為連美國政府自己都不清楚他們「境內到底有幾種變種病毒」，繼續讓美國班機入境，國內醫療能量勢必面臨崩潰的轉捩點。這一點，他不相信國安會沒有向總統提出報告。

而鎖國，特別是封鎖來自美國的班機，這不是陳時中的權限，因為牽涉到國防外交大計，舉國能夠有此大權者，僅蔡總統一人而已。蘇醫師並認為，防疫視同作戰如果不是口號，那就應該「料敵從寬，制敵機先」，「至少鎖住英國、南非、日本和美國」。

《蔡總統，該您出手鎖國控制疫情了!》 蔡總統您好， 日前因為咳嗽發燒自行接受採檢的陳時中指揮官，一採陰性後仍然照常指揮處理衛福部桃園醫院新冠病毒群聚感染事件，其實並非所宜。 ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年1月17日 星期日

(中時新聞網)