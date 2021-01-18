新北一名簡姓男子曾有家暴前科，獨自照顧患有身心障礙女兒，前年警方訪查時，發現簡女情緒低落，並告知若心情不好可以到警局聊天，簡女隔天則至派出所報案指，自己遭父親性侵，基隆地院近日審結，依妨害性自主罪，處簡男有期徒刑10年6月。

據了解，簡男因有家暴前科，被列為定期查訪對象，他與妻子離婚後，獨自撫養30多歲患有身心障礙的女兒，前年4月員警查訪時，發現簡女在屋內哭泣，但不管如何詢問，她都不發一語，警方便說，若有委屈可以到派出所聊天。

未料，隔天簡女趁父親外出工作時，果真獨自前往派出所，員警以為她要訴苦，簡女竟說出，自己遭到父親性侵一事，警方得知立刻通報相關單位給予協助。但檢警偵詢時，簡男卻矢口否認犯行，僅承認和女兒每晚都睡在同一張床上。

基隆地院審理後，認為簡女已成年具自理能力，無需家人夜間照顧，但簡男仍要求同床，與常理不符，加上簡女證詞和跡證，法官最終在相關證據確鑿情況下，依妨害性自主罪，處簡男有期徒刑10年6月。

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(中時 )