國內疫情持續擴大，副總統賴清德今晚表示，疫情指揮中心已安排專家進駐醫院，針對感染管制措施等給予指導及協助。這次事件促使我們用更嚴謹的態度檢視所有防疫作為，並且適時調整，相信在未來的防疫上將會是更大的助力。

針對外界擔心疫情是否能夠控制？賴清德今晚在臉書發文，呼籲民眾「相信專業，相挺醫護，相互扶持」。他說，這幾天，大家都很關心院內感染的疫情變化，中央流行疫情指揮中心已經迅速調整，啟動相關防治作為，對於整體疫情也都完全掌握，「請大家要有信心、切莫驚慌」。

賴清德指出，目前指揮中心人員已進駐醫院成立「前進指揮所」，確診個案曾活動的空間清空消毒、病房關閉及清空相關樓層，待環境採檢確認安全後再啟用。

另外，指揮中心也安排專家進駐，針對感染管制措施等給予指導及協助，並加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

他說，在全民團結抗疫的這一年，疫情指揮中心總是即時提供我們最清楚、確實的疫情資訊，讓民眾不會在對疫情動態毫無所知的情況下心生恐懼。

賴清德強調，防疫視同作戰，在這次事件中，也促使我們用更嚴謹的態度檢視所有防疫作為，並且適時調整，審慎面對疫情變化，不會輕忽任何狀況，相信在未來的防疫上將會是更大的助力。

他請大家相信專業，不要散布不實訊息，或任何揣測性言論，繼續支持辛苦的醫護人員，和政府一起團結防疫。同時也提醒國人，平日個人防疫不可少，勤洗手、戴口罩，更不要隨便碰觸口、眼、鼻。「保護自己，也就是保護他人」。

(中時 )