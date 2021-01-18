藥師林容瑩無償為高診次患者提供居家照護，獲得新北藥事服務獎的社區服務卓越獎。（李俊淇攝）

新北市立聯合醫院與所屬藥師藥師王建贏一舉拿下特殊貢獻機構獎及臨床服務傑出獎。（李俊淇攝）

在新冠疫情嚴峻的一年 裡，本土疫情控制得當，為表揚積極奉獻的藥事人員及醫療機構，新北市長侯友宜今（18）天下午頒給為12位藥師及1家機構「新北市第 9 屆藥事服務獎」，也感謝1304 家藥局及 54 家醫院，共5200名藥師及藥劑生，一同為 403 萬市民用藥安全把關。

侯友宜表示，在疫情初期藥師義務配合國家口罩實名制販售口罩，還需面對排隊搶購民眾的負面情續，而在檢疫期間，不畏感染風險，提供有用藥需求的民眾到宅服務，居功厥偉

新北市第9屆藥事服務獎得獎者及機構，社區服務卓越獎：林容瑩、邱議權、劉信伶、張倪芳和陳家維；臨床服務傑出獎：林明燊、張維倫、周孫鴻、王建贏和吳思滿；特殊貢獻獎：許嘉芬、王平宇；特殊貢獻機構獎為新北市立聯合醫院藥劑科。

新北市立聯合醫院建置「領藥速」自助服務機與網路預約領藥功能，病人平均等候領藥僅需6分鐘，而所屬藥師藥師王建贏則執行抗生素評估、藥物不良反應及藥物血中濃度評估、更新圖文藥物辨識系統與藥物交互作用資料庫，一舉拿下特殊貢獻機構獎及臨床服務傑出獎。

而藥師林容瑩是首批高診次藥事居家照護試辦計畫的藥師之一，長年對高診次患者提供居家照護，3年前在試辨活動結束後，在經營自身的藥局同時也無償繼續提供居家服務，自稱「無法拒絕這樣弱勢族群」，今順利獲得新北藥事服務獎的社區服務卓越獎。

林容瑩受訪表示，每個獎項的背後，都是無數的努力和波折，家訪前後投入的心力，不比家訪時少，但看到關懷的個案更健康是人生極大的回報，未來希望有更多志同道合藥師或各領域專家結盟，共同創造健康有愛的社會。

(中時 )