在新冠疫情嚴峻的一年 裡，本土疫情控制得當，為表揚積極奉獻的藥事人員及醫療機構，新北市長侯友宜今（18）天下午頒給為12位藥師及1家機構「新北市第 9 屆藥事服務獎」，也感謝1304 家藥局及 54 家醫院，共5200名藥師及藥劑生，一同為 403 萬市民用藥安全把關。
侯友宜表示，在疫情初期藥師義務配合國家口罩實名制販售口罩，還需面對排隊搶購民眾的負面情續，而在檢疫期間，不畏感染風險，提供有用藥需求的民眾到宅服務，居功厥偉
新北市第9屆藥事服務獎得獎者及機構，社區服務卓越獎：林容瑩、邱議權、劉信伶、張倪芳和陳家維；臨床服務傑出獎：林明燊、張維倫、周孫鴻、王建贏和吳思滿；特殊貢獻獎：許嘉芬、王平宇；特殊貢獻機構獎為新北市立聯合醫院藥劑科。
新北市立聯合醫院建置「領藥速」自助服務機與網路預約領藥功能，病人平均等候領藥僅需6分鐘，而所屬藥師藥師王建贏則執行抗生素評估、藥物不良反應及藥物血中濃度評估、更新圖文藥物辨識系統與藥物交互作用資料庫，一舉拿下特殊貢獻機構獎及臨床服務傑出獎。
而藥師林容瑩是首批高診次藥事居家照護試辦計畫的藥師之一，長年對高診次患者提供居家照護，3年前在試辨活動結束後，在經營自身的藥局同時也無償繼續提供居家服務，自稱「無法拒絕這樣弱勢族群」，今順利獲得新北藥事服務獎的社區服務卓越獎。
林容瑩受訪表示，每個獎項的背後，都是無數的努力和波折，家訪前後投入的心力，不比家訪時少，但看到關懷的個案更健康是人生極大的回報，未來希望有更多志同道合藥師或各領域專家結盟，共同創造健康有愛的社會。
(中時 )
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