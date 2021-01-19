疫情燒恐慌情緒籠罩社會 專家提「防疫EQ五原則」

桃園一家公立醫院群聚感染擴大至5人，新確診的有2名護理師和醫生，前者（案852）僅和染疫醫生一起工作1小時，後者更僅接觸10分鐘，還都戴著口罩，到底是怎麼感染的？昨天確診的護理師，案852的3名同住家人其中2人有流鼻水症狀，採檢雖都是陰性，但護理師最初在醫院採檢也是陰性，令人擔心社區會出現防疫破口。

北部醫院群聚感染持續擴大，除了首位醫師（案838）因照顧確診病患而染疫，並造成同院護理師女友（案839）被感染， 16、17日又新增2名同院護理師（案852）、醫師（案856）被傳染，今日（18日）新增一名護理師（案863）確診，總計該院已有5名醫護人員染疫。

檢視這起院內群聚事件，最初是因案838住院醫師照顧自美國來台的新冠肺炎（COVID-19，一稱武漢肺炎）確診重症病患（案812）而被傳染，指揮中心隨即對464名院內接觸者採檢，一採結果全數陰性，只有在55名社區接觸者的採檢中檢出1人陽性，即為該醫師的女友、也在同醫院任職的護理師（案839）。

然而，其中1名院內護理師（案852）一採雖呈陰性，列為自主健康管理對象，幾天後卻出現不適症狀，先後到過藥局和診所，最後至醫院採檢確診。因此指揮中心進一步從院內接觸者一採名單中，再針對265名醫院人員進行第二波採檢，並於今天宣布，1人陽性（案856）、224人陰性，另40人待採檢。

案852的家人及曾接觸的診所、藥局人員，採檢均為陰性。(圖片來源 / 指揮中心提供）

●2確診醫師共同診治病人 短暫接觸10分鐘即遭感染

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案856是30多歲主治醫師，他所診治的病人在1月10日因異物卡住咽喉，當時值班住院醫師、即案838，曾與案856討論如何處置，兩人在病房共同為病人取出異物，接觸時間約10分鐘。雖然當時案856有戴外科口罩，案838則戴著N95口罩，但研判最有可能的感染時間應該是這時候。但是為什麼2人都戴著口罩，僅短暫接觸就感染，令各界大為好奇。

陳時中表示，案838和案856沒有使用同一間休息室，目前進行環境採樣，包括護理站、病房內的門把、扶手，也都沒有採驗出病毒，「是不是環境影響，我不敢說沒有，只是目前還沒有證據顯示是這樣的情況所引起。」

而案856因長期慢性鼻炎，鼻塞不通，雖然曾在1月16日感覺症狀比較嚴重，但難以從臨床判斷是新冠肺炎發病症狀。目前案856上班的病房則已關閉並進行全面環境消毒，病房內的病人採1人1室隔離，同時該院住院病人持續實施只出不進，以減少風險。由於該院人力吃緊，也由醫學中心支援，並進行感控評估。

●確診護理師至診所就醫 陳時中認警覺性不夠

另針對852匡列的接觸者採檢結果，包括3名同住家人（包括母親及出現流鼻水症狀的父親、哥哥）、7名診所及藥局人員（含診所2名醫護人員、2名櫃台人員、及3名藥局人員），均為陰性。總共80名院內接觸者進行居家隔離中。

至於外界質疑為何案852出現症狀卻至診所就醫？陳時中首度坦言，可能是這名護理師一採呈現陰性，警覺性降低，而且只是輕微症狀，因此選擇到附近常看的診所就醫，所幸診所醫師警覺性高，未讓傷害持續擴大。

爆發院內群聚感染的醫院進行第二波採檢，目前檢出1人陽性，224人陰性。(圖片來源 / 指揮中心提供）

●分艙分流但不封院 密切接觸者定義須檢討

陳時中也說，現行的密切接觸者定義是在無適當防護下，曾有15分鐘以上長時間接觸，雖然案852曾與案838有接觸長達1小時，但兩人都有防護，因此將案852列為自主健康管理對象。然而，經過這次事件，確實有必要檢討「密切接觸者」的定義，也可能影響居家隔離對象的範圍。

現階段，該醫院則朝向只要有和確診者接觸過，或者只要出現症狀，都必須立刻通報，並且停止上班。醫院仍維持不封院，採取分艙分流，分為綠、黃、紅3區，其中紅區只有固定人員能夠進入，非造冊名單中的人員，進入前必須報備。

不過，傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成表示，醫院白天能夠執行分艙分流，夜間值班就無法固定人員，例如這次案838是負責新冠肺炎病人的診治、照顧，值班時才跨科到不同區域，因而和案856有接觸。

陳時中坦言，這是醫療人力分配的問題，未來會增加感染科醫師的編制，現階段還是在分艙分流制度下，努力做好防護工作，而這次醫院群聚事件，預計要觀察到1月28日，整個疫情影響範圍才會比較明朗。

(中時新聞網)