侯友宜文字雲裡，「市長」是最關鍵詞，而非「侯友宜」。（國民黨青年部提供）

盧秀燕的文字雲關鍵詞，不見「盧秀燕」，「AIT」成明顯關鍵詞。（國民黨青年部提供）

黃偉哲文字雲裡的關鍵詞，「路燈」、「長榮大學」等女大生命案成關鍵詞。（國民黨青年部提供）

黃偉哲文字雲裡的關鍵詞，「韓國瑜」顯示將成為陳施政的巨大壓力。（國民黨青年部提供）

柯文哲文字雲裡的關鍵詞，顯示他常與綠營交鋒。（國民黨青年部提供）

鄭文燦文字雲的關鍵詞，顯示他在綠營於後蔡英文時期的中心角色地位。（國民黨青年部提供）

國民黨青年部檢視臉書社群對六都市長近三個月的討論焦點，以「市長」為關鍵詞作大數據分析，顯示的相對影響力分數作為「市長指數」，結果新北市長侯友宜獲100分勇奪第一，台中市長盧秀燕93.4分第二、台南市長黃偉哲79.1分第三、高雄市長陳其邁78.5分第四、台北市長柯文哲75分第五、桃園市長鄭文燦74.1分則倒數第一。

青年部主任陳冠安指出，從6人各種相關詞所組成的「文字雲」中，侯的文字雲明顯都是市政相關議題，即使與其他政治人物的關鍵詞連結，也有關新北市的發展與規劃，而非政治攻防。盧秀燕近期討論度最高的是當面向AIT官員反對萊豬，但此事也與市民福祉相關，臉書社群討論盧大多也是市政範疇。

他指出，侯盧的文字雲有個驚人趨向，就是兩人的姓名都不在其中，與其他4位市長姓名都是文字雲中心的最關鍵位置不同，就此可看出侯盧個人其次，但「市長、市府、市政」優先的特質。

陳冠安說，黃偉哲市政討論度雖高，但文字雲明顯以負面詞組居多，主要來自馬來西亞女大生不幸遇害事件，例如「路燈」、「長榮大學」，顯示黃的討論聲量並非正面聲量。陳其邁雖不像黃偉哲有重大爭議事件，但文字雲裡關鍵詞「韓國瑜」極明顯，顯示未來的所有施政勢必被與韓市府做比較，背負巨大政治壓力。

柯文哲的文字雲有許多關鍵詞涉及中央層面，市政討論度雖不低，但相對變次要議題，文字雲另顯示柯與民進黨、蘇貞昌頻頻駁火，市長指數排行後段班。

陳冠安也說，雖然綠營常批評柯文哲無心市政，但大數據分析，鄭文燦才是六都市長與「市長」最遙遠的一位，與其他政治人物的討論關聯度相當高，尤其蘇貞昌、賴清德等黨內派系人物或總統、閣揆等職務，顯示綠營目前爭奪後蔡英文時代的白熱化程度，及鄭在其間扮演的中心角色地位。

(中時 )