台南市第1屆馬拉松接力班際對抗賽19日在億載金城起跑，吸引超過1800名學子參加。（李宜杰攝）

台南市第1屆馬拉松接力班際對抗賽19日在億載金城起跑，本屆賽事共吸引南市四至七年級學生總計1863名學生報名參賽，並於早上9時在市長黃偉哲鳴槍下，熱鬧開跑。

今年南市首創以每位學生跑800公尺為單位，合力完成一場微馬拉松，除考驗耐力外，更考驗意志力。台南市長黃偉哲表示，這項賽事設計的初衷，是希望學生以班級為單位，協力完成一場微馬拉松，獨自一人無法完成的距離，在全班共同努力下完成，深具教育意義。

黃偉哲指出，教育部體育署推行國民中小學生普及化運動10餘年，推行的運動種類包含跑步、跳繩、樂樂棒球及健身操等，後續再以辦理跨校的班際競賽，呈現普及化運動推行的成果。其中，跑步雖然容易推行，但各縣市政府多半以大隊接力的方式來辦理班際競賽，未曾有中長距離接力跑，因此南市首創馬拉松接力班際對抗賽，提升學生體適能。

教育局長鄭新輝則稱，南市第1屆馬拉松接力班際對抗賽為全台首次結合教育部體育署大跑步計畫及體適能檢測之賽事，除培養學生團隊合作的精神外，每位學生須完成的距離，也與女生體適能檢測項目的距離相同，除了能以趣味化活動呈現體適能數據成果，擺脫過去制式化的檢測，同時與結合在地文化古蹟「億載金城」結合的賽道規畫，充滿著台南原創的味道，獲得學子好評。

(中時 )