於85度C擔任經理的的正義警友站警友周宏宇，體恤員警在寒冬中不分晝夜堅守崗位，親自從臺中南下至高雄漏夜排隊購買暖暖包，自掏腰包贈送給臺中市政府警察局第三分局正義派出所辛苦的外勤員警，並準備熱騰騰的榛果咖啡加倍溫暖執勤同仁的心，讓在寒風中執勤的員警如遇冬日之陽，心中感動無比。

收到暖暖包及咖啡的同仁表示，在寒風凜冽的環境中執勤，經常雙手凍到發紅，僵硬的連寫字都有困難，現在口袋裡有這麼一個暖暖包，默默散發熱度，冷的時候還可拿出來搓揉一下，搭配手中熱騰騰的咖啡，暖感立現，感謝周經理對員警的支持，讓同仁倍感溫馨。

正義派出所所長廖俊賔表示，警察工作不分寒暑冷暖或颳風下雨，若非身歷其境，很難體會箇中滋味，請同仁們一定要好好照顧身體，遇冷添加衣物外，加強保暖措施。體貼下屬的廖所長也會視天候狀況準備薑湯等熱飲，也感謝警友對警察的支持，讓同仁打擊犯罪有強大的後盾無後顧之憂。

(中時 )