桃分局37警值勤出入部桃 鄭文燦悄慰問

1女警曾喉嚨癢 就醫採檢陰性解列

防疫螺絲鬆了？部桃爆發群聚感染，中央宣布擴大居家隔離匡列人數達5000人，轄管部桃的桃園警分局也全面清查盤點，孰料代理分局長黃炳訓狀況外，居家隔離和自主健康管理「傻傻分不清」，害視察的市長鄭文燦也搞錯，對外也稱有員警居家隔離，但清查37警全都只是自主健康管理，其中8人已解除列管。

桃園警分局重中之重，不但轄管行政區桃園市政府，衛福部桃園醫院也在轄內，近期諸多確診足跡也都在桃園，桃園市長鄭文燦中午悄悄到桃園警分局慰問，隨即快閃離開，面對部桃大規模匡列居家隔離者，他強調分局都掌握很清楚，「沒有問題！」有些警察自主健康管理、有些則要居家隔離。

外傳有女警發高燒、上吐下瀉，桃園警分局代理分局長黃炳訓受訪時否認，澄清她僅有喉嚨癢，也強調已全面清查1月6日至1月19日曾出入部桃者共有37名警力，其中以戒護案件最多、處理車禍報案居次、其他則是陪同看診等為民服務，有10警仍在居家隔離、19警自主健康管理，另有8警已解除列管。

但面對詢問為何會有警力遭列居家隔離，主責的行政組長蔡志明跳針表示已全數向黃炳訓報告，數據資料也全都在黃手上，拒絕幫忙黃背書。桃園警分局也緊急發新聞稿「打臉」分局長稱清查後，到院處理案件、戒護、探病、看診及取藥的同仁共計37名，除了8名已解除管制，其他29名全數都列為自主健康管理。

基層同仁直言，連分局長都「傻傻分不清」居家隔離或是自主健康管理，遑論一般民眾，訊息多如牛毛，且1922「被打爆」，1999也要轉接衛生局人員，一個擴大專案堪稱「防疫漏洞現形記」。

分局強調，清查發現1月9、10、11日龍安派出所有編排戒護人犯勤務共計16名，市警局長陳國進為提高防疫標準、保障員警健康，曾進入部桃醫院的員警立即指示請假進行自主健康管理，目前所有員警身體健康狀況良好，也指示個員警所屬單位主管電話連絡正在自主健康管理同仁，給予關懷及協助。

(中時 )