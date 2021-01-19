北部醫院發生院內群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨（18）日記者會上，不小心說出該醫院是「部立桃園醫院」。對比先前大家早心知肚明，但陳時中絕口不提，如今卻自己說溜嘴，讓資深媒體人黃暐瀚忍不住質疑，「所以，能不能公布的標準，只在於部長有沒有說溜嘴嗎？」

說好的「北部某醫院」呢？黃暐瀚今在臉書表示，上星期傳出院內感染，也是台灣第一次出現醫師感染新冠肺炎，一個禮拜過去了，被感染的醫護已增加到5人，且狀況有越來越嚴重的趨勢，這時陳時中突然「說溜嘴」，把醫院名稱給說出來。

衛福部長、中央流行疫情指揮官陳時中。(資料照)

陳時中說溜嘴後，記者確認現在是不是可以說了，陳時中無奈反問，這是不是陷阱題？然後自嘲，既然大家早就都知道了，那就說吧，部立桃園醫院。黃暐瀚則提出質疑，所以能不能公布的標準，只在於部長有沒有說溜嘴嗎？上週堅持不能說，說了就要開罰的理由，現在消失了嗎？

先前陳時中感冒發燒，仍繼續主持記者會，黃暐瀚指出，明明過去這一年以來，指揮中心告訴國人，若發燒不要上班上課，為什麼部長發燒，卻還繼續與滿堂的記者、官員、專家同處一室？這跟規定有相符嗎？

黃暐瀚也點出指揮中心最大的問題，更讓人驚訝的是，指揮中心這麼多專家，竟無一人告訴陳時中：「既然你發燒了，你就暫時不要來記者會了」。

此外，黃暐瀚強調，比起談政治用詞通常較重，談防疫時語氣明顯溫和、下手很輕，不是怕被告，而是真的支持醫護人員及指揮中心的專家，大家辛苦為台灣防疫，勞心勞累，沒有批評他們的理由，即使有什麼做得不夠好的，可以監督但不要毀滅。

說好的「北部某醫院」呢？ 應該很多網友都發現了，談政治的時候，暐瀚用詞通常較重；但一談到防疫，我的用語明顯溫和，下手很輕。 不是怕被告，我是真的支持醫護人員。 包括第一線的醫護，跟指揮中心的專家，大家辛苦為台灣防疫，勞心勞累，我沒有批... 由黃暐瀚發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)