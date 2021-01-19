關於行政院政務委員張景森18日表示，台灣國旅是「低品質的代名詞」，到處塞車、景點擁擠，連公廁都搞不好。對此，行政院長蘇貞昌今（19日）替張緩頰稱，他應該不是這個意思，只是希望更好。

蘇貞昌說，「不會啦！張政委應該不是這個意思！」近年來都是由張政委督管交通部相關業務，張本身也是上山下海到處走，若有什麼狀況他很清楚且會督管好，應該不是這個意思，只是希望更好。

(中時 )