張景森：國旅是低品質的代名詞 蘇貞昌緩頰他不是這個意思 15:342021/01/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌今（19日）替張緩頰稱，他應該不是這個意思，只是希望更好。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於行政院政務委員張景森18日表示，台灣國旅是「低品質的代名詞」，到處塞車、景點擁擠，連公廁都搞不好。對此，行政院長蘇貞昌今（19日）替張緩頰稱，他應該不是這個意思，只是希望更好。 蘇貞昌說，「不會啦！張政委應該不是這個意思！」近年來都是由張政委督管交通部相關業務，張本身也是上山下海到處走，若有什麼狀況他很清楚且會督管好，應該不是這個意思，只是希望更好。 里長看不下去 推動罷免陳柏惟 亞洲週刊點閱飆增 學者：蔡政府「民選獨裁」結束的開始 (中時 ) #應該 #張景森 #品質 #代名詞 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 00:032021/01/19 財經 鄭爽昔曬恩愛說男友尿尿很娘 交往代孕時間軸曝光網批兒戲 11:312021/01/19 娛樂 10個韭菜有11個出現大敗筆 航運股血淋淋教訓 12:002021/01/19 財經 合庫紓困總動員 評比七個第一 04:102021/01/19 金融．稅務 富商翁茂鍾27本筆記 記載與百官飲宴饋贈！司法大醜聞 40名檢調法官捲入 04:102021/01/19 焦點要聞 拖一周才鬆口染疫醫院 王世堅：早點公布才是正確的 13:552021/01/19 政治 1450玩過頭 當心玩死自己 04:102021/01/19 政治要聞 郵政物流園區動土 2025完工啟用 04:102021/01/19 地方新聞 操盤心法－大盤多頭格局，靜候加碼時機 04:102021/01/19 證券．權證 脫離剝皮約1／約滿準備閃人 Lulu改當天后師妹 07:272021/01/19 娛樂 美肉品協會童書洗腦 誆萊劑像高蛋白 04:102021/01/19 生活新聞 政治熱門新聞 不是韓國瑜 國民黨這強棒選桃園 媒體人：鄭文燦未來恐GG了 - 政治 【台美新局】拜登核心幕僚一句話 戳破蔡政府大內宣 網諷：尷尬了 - 政治 3Q陳柏惟嗆宅神後 林佳新怒爆猛料：我本來不想講 - 政治 【韓流來襲】親綠名嘴曝：2024民進黨最怕的人不是韓國瑜 - 政治 陳冠安：陳柏惟領台胞證、拿人民幣 回台才喊台獨真香 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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