不到一個月就要迎接農曆過年了，許多人因為除舊佈新、包紅包等原因，年前至過年期間會有一筆開銷，因此更希望自己能擁有大好財運，讓自己能過個好年。星座命理老師艾菲爾在FB粉絲團分析2021上半年財運，點出射手座、巨蟹座、雙子座這段時間將留不住錢財，一定要特別小心理財；金牛座、水瓶座、摩羯座則會迎接財運大翻紅的好運，金牛座年前就會有意外之財降臨，緩解過年開銷的壓力！

【錢財留不住星座】

第三名：射手座

上半年射手對生活及未來陷入矛盾，對自己產生懷疑，甚至對目前的現狀，如工作、薪水、愛情等感到灰心煩躁。其中特別是財運最不穩定，年關將至，生活及家庭上真的出現許多狀況等著你花錢，可能是工作上的異動讓你暫時沒有收入，或是家庭突然需要你去支付開銷；部分射手因為年初有一大堆費用要繳，根本存不到什麼錢。提醒射手是時候規劃理財了，免得財庫就像破了洞般，怎麼補都補不回來。

第二名：巨蟹座

巨蟹上半年在事業、工作上，必須花費比過去更大量的時間及精力，才能勉強持平，但是頻繁的熬夜加班、勞心勞力的付出，卻不一定能得到同等的回報，久了便容易感到身心俱疲。你真的很想出去闖一闖，但卻因為種種牽絆令你不得不止步於此，就連投資也在另一半、家人的干擾下，不得不放棄。上半年巨蟹在收入較難有起色，多是支出遠超過收入，讓你難以留住錢財。

第一名：雙子座

上半年，特別是2月開始，雙子受到今年第一次水逆的影響，財運上顯得黯淡無光，收入停滯，但大大小小的開銷卻是越來越多，只能看著存款數字慢慢減少。部分雙子可能還有漏財狀況，如莫名吃上罰單，或遺失手機等貴重物品，就連工作上的合約破局、案子終止都有可能。這些生活和工作上的各種破財，雖然不至於讓今年一整年都受到影響，但眼看存款越來越少，還是讓你覺得烏雲罩頂、心情變差。

【財運大翻紅星座】

第三名：金牛座

上半年，財富吉星木星來到金牛的事業宮，這使你在工作上更加順利，加上守護星金星在上半年持續順行，將擁有業績長紅、佳績連連的大好運！你更加得到主管、客戶的賞識，不只正財收入大增，更會有額外的獎金降臨，讓你過年包紅包的壓力頓時減少。而考慮轉職的金牛，也能在上半年如願尋覓到待遇、薪資都極佳的公司，最重要的是這份工作是能夠持續性發展、有未來的，這種找到理想工作的感覺，令人安心又滿足。

第二名：水瓶座

過去水瓶可以說是過得一把鼻涕、一把眼淚的，幸好上半年大吉星木星入廟，金星又在玄秘宮為你帶來貴人，種種好運加持下，水瓶終於擺脫霉運，財運也是數一數二的好，工作上你在上半年成功升官加薪，能發揮的能力、權力跟著大增；創業者上半年也是業績連連叫好，很快就能補齊過去的虧損，單子多到好像都接不完。水瓶名利雙收的機會就要開始，不僅是收入大增，事業更能一舉攀上新高峰，好好把握，你的2021會是極好的開始！

第一名：摩羯座

上半年，幸運之星木星坐鎮於摩羯的財帛宮，錢財自然翻倍；加上目前吉星金星也在命宮入廟，摩羯的財運終於翻紅。上半年，摩羯的賺錢能力高速飛起，已經努力好久的事業，也在這時迎來轉機，使你自信、能量爆棚，財富自然昌旺。另外木星也增加你的眼界及野心，你的眼光變毒辣，理財更精準，賺錢更加一帆風順，不想發財都難。別錯過這波好運能量，多加努力，你的2021就是財運爆棚之年！

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)