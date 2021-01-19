去年幸福饗宴席開109桌，但今年受疫情影響，首度改為外帶，500份年菜將會由社會處社工、志工協助，負責將年菜親送到宅。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美（左）去年頒贈感謝狀感謝全國麗園飯店年年招待弱勢民眾在春節前夕用餐，由董事長特助李孟哲代表受贈。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化花壇全國麗園大飯店，主動與彰化縣政府合作，連續7年舉辦「幸福饗宴」，邀請弱勢民眾在春節前夕到餐廳裡圍爐用餐，感受年味與社會關懷；受到疫情影響，今年首度改為500份外帶年菜，將由社會處社工、志工們親送到宅。

新冠疫情連日出現本土確診案例，再度衝擊餐飲業一年一度最盼望的年節檔期業績，有些大公司改發餐券、縮小規模交由各單位自行辦理，也有人改成其他形式慰勞員工，甚至直接取消，企業團體尾牙已出現退訂潮。

社會處副處長陳素貞說，花壇麗園大飯店近年主動招待弱勢民眾圍爐，第一年50桌、隔年起年年都是100桌，前年加碼108桌、去年109桌，並由社會處規畫邀請名單，對象包括家扶兒等弱勢家庭民眾。今年為了防疫考量，將會由社會處負責送到弱勢民眾家中。

全國麗園大飯店董事長特助李孟哲說，今年尾牙訂單比起去年疫情爆發前下滑三成，多數民眾對政府防疫仍抱持信心，目前新春期間圍爐訂桌已達8成以上，反應不差，也有民眾選擇外帶回家享用。

他說，面對疫情餐飲業只能抱持正面心態，反正「再苦都不會比去年苦」，抱著感恩回饋社會的心情，每年都和彰化縣政府、花壇鄉公所合作，招待弱勢家庭用餐；今年和縣府討論後首度改變幸福饗宴辦理模式，500份外帶年菜，盼能讓弱勢民眾也能溫馨過好年。

(中時 )