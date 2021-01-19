彰化花壇全國麗園大飯店，主動與彰化縣政府合作，連續7年舉辦「幸福饗宴」，邀請弱勢民眾在春節前夕到餐廳裡圍爐用餐，感受年味與社會關懷；受到疫情影響，今年首度改為500份外帶年菜，將由社會處社工、志工們親送到宅。
新冠疫情連日出現本土確診案例，再度衝擊餐飲業一年一度最盼望的年節檔期業績，有些大公司改發餐券、縮小規模交由各單位自行辦理，也有人改成其他形式慰勞員工，甚至直接取消，企業團體尾牙已出現退訂潮。
社會處副處長陳素貞說，花壇麗園大飯店近年主動招待弱勢民眾圍爐，第一年50桌、隔年起年年都是100桌，前年加碼108桌、去年109桌，並由社會處規畫邀請名單，對象包括家扶兒等弱勢家庭民眾。今年為了防疫考量，將會由社會處負責送到弱勢民眾家中。
全國麗園大飯店董事長特助李孟哲說，今年尾牙訂單比起去年疫情爆發前下滑三成，多數民眾對政府防疫仍抱持信心，目前新春期間圍爐訂桌已達8成以上，反應不差，也有民眾選擇外帶回家享用。
他說，面對疫情餐飲業只能抱持正面心態，反正「再苦都不會比去年苦」，抱著感恩回饋社會的心情，每年都和彰化縣政府、花壇鄉公所合作，招待弱勢家庭用餐；今年和縣府討論後首度改變幸福饗宴辦理模式，500份外帶年菜，盼能讓弱勢民眾也能溫馨過好年。
(中時 )
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