國民黨立委陳玉珍日前接受媒體專訪時表示，發現和基進黨陳柏惟算是遠房親戚，且陳柏惟應該要叫她姑姑，而陳柏惟則反駁，指他和陳玉珍的關係應該是像林獻堂跟林默娘的關係。對此，宅神朱學恒質疑，陳柏惟的比喻能力是不是出了什麼問題？並諷刺他「小時不讀書，長大容易輸」。

陳玉珍近日接受《東森新聞》採訪時表示，照輩分，陳柏惟要叫她姑姑，是同一個血脈下來的，因為金門夏興姓陳的移民到澎湖二崁，她知道陳柏惟父親是二崁那邊的人，所以兩人是同一個陳氏宗親的下面一派。

對此，陳柏惟19日受訪時則否認陳玉珍是他姑姑，並指批陳玉珍是在攀關係，還形容兩人關係就像林獻堂、林默娘，都姓林，可能幾千年前有同一個祖宗，並強調他們沒有血緣關係。

對此，朱學恒今(19日)在臉書上表示，柏惟柏惟，你是不是比喻能力有什麼問題？他還忍不住直言，陳柏惟把陳玉珍比喻成神是怎麼一回事？「他跟陳玉珍的關係就是一個是人，一位是神嗎？能力差這麼多喔？」並出言諷刺陳柏惟，「真是小時不讀書，長大容易輸啊」。

網友們也留言回應，「別這樣，大概他姓林的朋友不多」、「這傢伙比當年的立院三寶還出色」、「被立委耽誤的諧星」、「如果再一直push他下去，可能會有更精彩的言論出來呢」、「姑姑～趕快把你家Q兒帶回古墓吧！省得繼續在外丟人」。

柏惟柏惟，你是不是比喻能力有什麼問題 他把陳玉珍比喻成神是怎麼一回事 他跟陳玉珍的關係就是一個是人，一位是神嗎？能力差這麼多喔？ 真是小時不讀書，長大容易輸啊 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)