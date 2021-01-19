部立桃園醫院院內感染延燒不斷，中央疫情指揮中心今一口氣公布4例本土確診，19日已累積9例確診。對於會不會擔心院內感擴大，入口網站《Yahoo奇摩》就對此進行網路民調調查，結果發現，總共有近1.5萬名網友投票，在「非常擔心」及「還算擔心」比例加總，高達92%，僅7.6%的人表示「不擔心」。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

《中時》社論今指出，部立桃園醫院醫護染疫，明顯分艙分流與感控管理出了問題。對於部桃的病毒到底是怎麼傳來的，指揮中心至今仍然找不到頭緒，從醫生到護理師再到家屬，都各自在社區裡活動，病毒散播出去了多少？陳時中一直幫部桃緩頰，相對於對其他染疫者趴趴走的批評，顯然有雙重標準。別人透露感染醫院要罰，名嘴周玉蔻講了沒事，陳時中自己先後脫口說了林口和部桃，也沒事，這又是什麼雙重標準？

對於醫院院內感染擴大，入口網站《Yahoo奇摩》18日就對此發起網路投票民調，以「北部某醫院爆群聚感染，你會不會擔心感染擴大？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為1月18日至23日，截至19日晚間9時為止，共有近1.5萬名網友投票，其中投「擔心」比例合計為92%，(非常擔心62%、還算擔心30%)，投「不擔心」比例合計為7.6%(不擔心5.8%、非常不擔心1.8%)，「不知道／沒意見」僅0.4%%。

值得注意的是，民調也針對醫護人員長期抗疫仍出現防疫破口，進行調查，詢問網友「覺得在制度上，哪一方面最需強化？」，投票結果暫以「醫護人員的警覺」53.7%為最高，「指揮中心的防疫規定」42.2%為次高，顯然台灣在防疫政策和醫護人員努力上可以做得更好，仍有進步空間。

(中時新聞網)