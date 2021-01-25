部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件，至今已延燒兩周，累積15例確診個案，指揮中心擴大匡列人數至5000人，包括1月6日至19日的出院病患、陪病者及家屬等，對此遭醫護人員質疑，全院的病患及家屬都被匡列，但醫護人員卻未在匡列名單中。

桃園市衛生局依照中央給的1255名出院患者名單逐一電話通知，另針對家屬、陪病情形逐一了解，其中病患、陪病者及其家屬約5000人以上，為疫情爆發以來最大規模的匡列人數。

桃醫1名加護病房的醫護人員指出，一開始接收到將有5000多人被匡列時，對於自己竟然沒有被匡列感到很吃驚，他說，醫護人員才是最頻繁與患者接觸的人，中央匡列了全院的病患，但醫護人員卻沒有全部被匡列，坦言「匡列範圍很奇怪」。

該名醫護人員說，醫護人員除了會和病患接觸外，也會和其他醫護人員接觸、和病患家屬接觸，最危險的應該就是醫護人員，他提到，雖然自己的工作區並不大，但院內感染爆發後，就頻繁到其他工作區支援，不僅工作範圍增加，接觸的人更是廣泛，中央宣布匡列5千多人時，卻不被列入中央的匡列對象，令他感到十分驚訝。

他表示，現在因院內群聚感染爆發，病患人數下降，會和同事輪流休自主管理防疫假，但即便放假也只能待在家裡，坦言自己雖然不在匡列範圍內，但仍不敢和家人、朋友有所接觸，深怕自己有所危險，傳染給周遭親朋好友。

(中時 )