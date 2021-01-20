桃園市1名6歲男童在2018年10月初疑似遭到母親、繼父虐打，因傷勢過重送醫不治，檢警相驗後發現男童四肢骨折，全身都有傷痕，且頭顱嚴重受創，檢警調查後發現，兩人長期拿藤條、鐵棍痛毆，男童被打到頭顱、四肢骨折，送醫時僅有14公斤瘦成皮包骨，法院審理後認定，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪各判彭、吳女13年6月、13年徒刑，高等法院審理時，法官也當庭怒斥犯行「說殘暴也不為過」。

檢警調查，該名男童送醫時不到14公斤，比同年齡少了5公斤，且男童全身上下都有陳舊性傷口，其中頭部受重創，且四肢都有骨折， 腳踝也變形。生母和繼父坦承，孩子若不乖、吵鬧，就會管教，但否認施暴。

根據調查，男童生母與前夫生了2子，離婚後，2名小孩都由生母照料，生母再嫁後，兄弟都一起和繼父居住，生母和繼父也生了1子。

2017年8月起，兩夫妻就經常以男童常偷竊、說謊為由，拿鐵棍、竹棍每天毆打男童，次數相當頻繁。2018年10月5日晚上6點多，兩夫妻又因男童吵，由繼父拿鐵棍猛毆，生母則猛掌兒子，當場讓男童昏厥失去生命跡象。當時男童送到醫院時昏迷指數3，屬於重度昏迷，經搶救後仍然不治。

不過高院法官詢問夫妻是否仍堅持辯稱是男童在浴室跌倒，有沒有拿鐵棍打小孩？吳女當庭表示認罪，還表示之前一審判太重，而且自己是自首的，希望法官減刑。但繼父仍否認拿鐵棍打小孩，還改口是拿熱熔膠條，遭法官要求拿出證明。

(中時新聞網)