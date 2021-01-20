日本連鎖賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」臺灣首號店，19日上午正式開幕，吸引大批排隊人潮。對此，臺北市議員苗博雅提醒，唐吉訶德既然到臺灣營業，就應該遵守臺灣的防疫規範，必須「控管入場人數，確保不過度擁擠」，對於場外排隊人潮群聚，也應規劃社交安全距離，並呼籲臺北市商業處、臺北市衛生局應立即介入。

苗博雅今（20）日在臉書表示，自己很喜歡日本，到日本時也很喜歡逛唐吉訶德，身為臺北市議員，也真心非常歡迎外國企業到臺北展店投資，不過，既然到臺灣營業，就應該遵守臺灣的防疫規範。

根據中央流行疫情指揮中心2020年4月3日頒布的《COVID-19（武漢肺炎）因應指引：大型營業場所》規定，必須「控管入場人數，確保不過度擁擠」。就目前媒體及顧客拍攝的現場畫面，苗博雅指出，甫開幕的唐吉訶德賣場內人潮擁擠，甚至有顧客抱怨「在店內逛20分鐘只走10公尺」，顯然有違指揮中心防疫SOP規定，且場外排隊人潮群聚，商家也未規劃社交安全距離。

唐吉訶德台灣首店19日開幕。（資料照／吳娮翎攝）

除呼籲唐吉訶德加強入場管控、減少場內人數，以利顧客保持適當距離外，苗博雅也要求臺北市商業處、臺北市衛生局應立即介入，指導相關防疫規範，若商家拒絕遵從，應依法開罰。

臺灣爆發新冠肺炎疫情以來，苗博雅認為，經歷長達一年的良好防疫，很多人對於防疫措施漸漸鬆懈，且最近部立桃園醫院的群聚事件，有社區感染的危機，大家應重新繃緊神經，團結面對考驗。

苗博雅表示，太久不能出國真的很悶，但唐吉訶德是新開幕，不是要收攤，真的不用趕著這幾天去排隊人擠人，並喊話，購物不急於一時，先團結過了這關，危機解除之後再安心去採購，好嗎？

(中時新聞網)