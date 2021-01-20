大寒是一年當中最冷的一天，也是最後一個節氣，今(20)日也是庚子年最後一個節氣「大寒」，古人甚至認為，這一天最冷且能量最低，也就是六氣的開始，因此傳統的五運六氣學裡，有「一陽來復在冬至，心禮火發在小寒，五運六氣大寒始」的說法，即是將大寒作為運氣的起始點，《靈匣網》近日分享3個從大寒過後開始轉運的生肖。

1.生肖雞

生肖雞的五行為金，卦象位居兌宮，元氣飽滿時，善於表達與朋友溝通，因此利於展現才華，而在大寒過後，他們不僅能展現自我才華，甚至還有朋友幫助，從己丑月的干支組合來看，還有機會出人頭地，提升個人的名氣，而從地支來看，則利於學業。

2.生肖鼠

生肖鼠在五行為水，卦象位居坎宮，是八卦的最低點，儘管代表著黑暗，但也是智慧的代名詞，若遇到絕佳的好時機，則利於事業發展及展現才能。大寒過後，因有丑土當權、子丑相合，因此利於團隊合作、內部溝通，事業甚至也會大幅進步。

3.生肖蛇

生肖蛇的五行為火，卦象位居於巽宮，不僅腦筋靈活，甚至還有藝術家特性，若遇到好時機，事業發展會得到幫助，充分展現自身才華，而大寒過後，由於土氣旺盛，再加上地支巳丑相合，利於屬蛇的人展現才華之外，工作上的技術也會有所提升，對團隊建設有正向作用。

(中時新聞網)