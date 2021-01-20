19日是川普在位美國總統的最後一日，美國聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）當天公開和川普撕破臉，直接痛斥川普「煽動」川粉攻進國會，「暴徒被灌輸謊言。」

川普在位美國總統的最後一日，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）19日公開和川普撕破臉，直接痛斥川普「煽動」川粉攻進國會，「暴徒被灌輸謊言。」

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，19日不僅是川普在位美國總統的最後一天，也是6日川粉攻佔國會滋事、眾議院表決通過彈劾川普後，參議員返回國會上工的第一天，川普即將下台，參議院共和黨領袖麥康奈也在這天和川普撕破臉。

麥康奈在參議院致詞時提及川粉暴動一事，指出「暴徒被灌輸謊言」，「他們是受到總統及其他權勢人士的煽動，他們企圖利用恐懼及暴力」

美聯社指出，這是麥康奈至今對川普最為嚴厲、公開的批評。

參議院即將審理，是否以「煽動叛亂」的理由在彈劾案中定罪川普，美聯社指出，參院共和黨人目前正在仔細考慮是否判川普有罪，麥康奈周二的評論已經為這起案子定調。

不過麥康奈本人至今尚未表態是否將投下贊成票、定罪川普，他昨天表示已經從眾議院那邊收到彈劾川普的消息，不過眾院尚未將彈劾條款送交參院。

他昨天讚許議員們，即便國會大廈6日遭受攻擊，國會仍在當天履行職責，認證拜登及賀錦麗勝選的程序，他也強調20日拜登的就職典禮將會順利地進行，「我們將會在這裡、國會大廈的正前方有一個安全、成功的就職典禮。」

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨日疾呼為川普定罪，讓他未來不能再進入政府，「我們需要樹立先例，就是有史以來總統所犯下的最嚴重罪行，將會面臨憲法賦予的最嚴重補救措施－被參議院彈劾及定罪，以及剝奪未來職位。」

(中時新聞網)