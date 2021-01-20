任教42年6個月，張馨文屆齡退休，許多學生獻上卡片及鮮花，給予祝福。（莊哲權攝）

長期投入偏鄉教育的台東高商老師張馨文，春風化雨43年，曾獲師鐸獎、杏壇芬芳獎等肯定，今年屆齡退休，校方20日於休業式中為她舉辦歡送會，不少被她教過的畢業學生都前來獻上祝福，即將離開她熱愛的教學工作，張馨文感性地說，「因為有你們，讓我的教學生涯豐富多姿」。

張馨文分享教學生涯中印象深刻的事，在她任教第5年，關山國中學生參加畢業旅行，因抽煙將飯店的棉被燒出大洞，而另1群沒參加畢業旅行的孩子，把海端山上300多隻雞燒光，她急忙前往警局，後來雙方談妥賠償金才讓事件落幕。

她說，經過這次事件，發現教學功力變強了，坐下來同理孩子的心，比起獎懲、棍棒還有用；在要求學生時，也不停地修正自己，如果自己做不到，就不該要求孩子，在每一次教學現場，用理性溝通找到平衡點，從師生變成朋友關係。

張馨文1978年自師大國文系畢業後，返鄉投入台東教育工作，曾任職瑞源國中、關山國中、關山工商、台東高商等校，服務年資42年6個月。

歡送會中，許多畢業生上台獻花祝福，關山工商30多年前畢業的向玉蓮表示，老師很少苛責學生，讓孩子學習自律，畢業後仍保持聯繫、關心學生，在教學上盡心盡力對待每一個人，亦師亦友。

東商畢業生陳玉文說，老師曾推薦她參加總統教育獎，還從台東騎機車到花蓮富里拜訪家庭，來回100多公里，讓她很感動，是生命中最可貴的老師。

(中時 )