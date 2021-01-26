港星蔡少芬是1991年的香港小姐季軍，選美出身的她天生麗質，擁有一張高顏值和姣好身材，儘管蔡少芬已47歲、生下三胎，她依舊是美魔女一枚，而蔡少芬昨（25日）則在微博曬超近自拍，她一張精緻五官和白嫩膚質全曝光，蔡少芬凍齡顏值超不科學，讓網友全都看傻眼。

蔡少芬與大陸武打明星張晉結婚13年，夫妻育有2女1子，幸福組成一家五口，不過自從蔡少芬在2019年底生下兒子後，她的身材和顏值就屢屢引發討論，蔡少芬昨晚則在微博曬超近自拍照，只見她頂精緻妝容、波浪頭髮，蔡少芬還對著鏡頭擠眉弄眼，她小V臉依舊、五官精緻，蔡少芬也發文寫下：「嘿....凌亂美！」

蔡少芬曬字拍，她顏值凍齡超不科學，（圖／取材自蔡少芬微博）

更吸睛的是，47歲蔡少芬肌膚白皙水嫩、膚質光滑，五官依舊精緻，絲毫沒讓歲月在她臉上留痕跡，網友看了蔡少芬近照也紛紛驚呼：「娘娘好美」、「美女芬就是美女芬」、「不凌亂也美」、「是真的很漂亮」、「是真的美」，還有人留言虧蔡少芬撞臉張晉：「第二章是女版張晉嗎」、「越來越像張晉了」、「有夫妻臉」。

網直呼蔡少芬和張晉有夫妻臉。（圖／取材自蔡少芬微博）

其實蔡少芬不只顏值引發關注，她的好身材也是焦點，蔡少芬日前則曬出多張穿搭照，穿著貼身衣褲的她，身形相當纖細，小腹平坦、一雙細長鳥仔腿超吸睛，蔡少芬舉手投足都不像是三寶媽咪，稱她是美魔女更是當之無愧。

(中時新聞網)