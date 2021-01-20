部立桃園醫院發生群聚感染，引發社會關注，今（20日）傳出台北地院某職員的父親曾與部桃確診者有接觸史，被請回家遠距辦公。北院稍早證實，表示已啟動院內防疫措施，在相關辦公處所擴大範圍消毒，目前該職員父親採檢結果為陰性，民眾不必過度恐慌。

部桃曾照顧確診重症病患的醫師確診，編號為案838，陸續確診者為同居女友護理師案839、護理師案852、醫師案856、護理師案863、護理人員案868、外籍看護案869。

北院指出，本院某職員家屬近日曾與其中1名確診者接觸，經防疫單位通知應進行採檢及居家隔離，19日獲知後立即啟動院內防疫措施，請該名同仁返家遠距辦公，進行健康自主管理，並將相關辦公處所擴大範圍進行緊急消毒。

北院強調，目前該職員家屬採檢結果為陰性，本院請該名同仁繼續居家遠距辦公，進行健康自主管理，以維護全體員工及洽公民眾之健康安全，並呼籲民眾赴北院應配戴口罩，如未配戴口罩經勸導無效，將可能遭依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元罰鍰。

(中時 )