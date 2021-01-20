無黨籍高雄市議員黃捷罷免案2月6日登場，民進黨主席蔡英文今天在中常會要求民進黨，要給支持者清楚的指令「一定要守住」。對於近來疫情擴大，也提醒黨公職跑攤時務必謹守防疫規範，保持社交安全距離，「在這段時間盡量避免逐桌敬酒」。

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，讓藍營士氣大振，針對後續「罷捷案」，蔡英文明確表達民進黨立場，民進黨發言人周江杰今天回應媒體詢問表示，罷免黃捷毫無正當性，並舉例以黃捷支持香港作為罷免理由，這是明顯的荒謬。

他說，黃捷獲得公民團體評鑑為十大優質問政議員，問政也非常認真，民進黨也相當肯定她的表現，因此會持續與黃捷及地方黨公職保持聯繫，將全力相挺。

蔡英文也在中常會中明確表示，王浩宇和黃捷的狀況不同，我們會給支持者清楚指令，「一定要守住」，否則支持者會受不了。

此外，針對新冠肺炎疫情，蔡英文也表示，我們還是維持穩定、持續掌控疫情，經濟的腳步不要因此緩慢下來。

她說，現在是一個需要更注意、更謹慎的時刻，但是信心也不需要動搖，疫情的挑戰是隨時都存在的，持續謹慎應對是一個很重要的態度，相信台灣掌控疫情的能力還是很強的。也提醒黨公職跑攤時務必謹守防疫規範，保持社交安全距離，在這段時間盡量避免逐桌敬酒。

(中時 )