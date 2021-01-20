20日為南市各級中小學休業式，南市警六分局出動護童。（警六分局提供／李宜杰台南傳真）

20日為南市各級中小學休業式，南市警六分局為落實護童專案勤務及路口安全車輛禮讓行人，由分局長陳錦文率隊，結合導護志工、駐衛保全，守護南區日新國小等7間國小學童交通安全，「休業式」護童不打烊，並建構駕駛人正確路權觀念，強化「人本交通、行人優先」之優質用路環境。

1月26日至28日期間，南警六分局也將進行「路口安全大執法」工作，違規罰鍰將處新台幣300至7200元。於大執法前夕，警六分局交通宣導小組，也結合休業式護童勤務，進行「快閃舉牌」交通安全宣導活動，宣導人員手舉各式交通安全宣導標語，提醒駕駛人行經路口慢、看、停，務必禮讓行人優先通行，亦讓來往行人了解穿越道路時，需要注意的事項，及穿越道路時應注意的風險。

本次路口安全大執法，將以「實際有影響行人行止者」為取締基準，並將夏林路與健康路口、新興路與新建路口、永華路與文南路口、西門路與府緯路口、夏林路與建南路口、夏林路與永華路口、新興路與慶南街口等處，發生較多行人交通事故之路口，列為加強執法路口。取締違規項目，包括道路交通管理處罰條例第44條及48條第二項、第三項汽、機車行駛及轉彎不停讓行人，第53條闖紅燈（包含紅燈右轉）及第78條行人未依規定穿越道路。

分局長陳錦文表示，開單執法僅是手段，目的是提醒用路人遵守交通規則，強化道路安全觀念，降低交通事故比率及嚴重性，呼籲用路人養成互相禮讓的習慣，牢記行經路口應「慢、看、停」，同時，也要請行人遵守交通規則，不要違規闖越道路，以確保交通安全。

(中時 )