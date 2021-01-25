新北市新店警分局特別於春節前深入地方各項活動，進行交通安全宣導，呼籲民眾應遵守交通規則，快樂出遊，迎接平安的新年。（新店警分局提供）

新北市新店警分局特別於春節前深入地方各項活動，進行交通安全宣導，呼籲民眾應遵守交通規則，快樂出遊，迎接平安的新年。（新店警分局提供）

新北市新店警分局特別於春節前深入地方各項活動，進行交通安全宣導，呼籲民眾應遵守交通規則，快樂出遊，迎接平安的新年。（新店警分局提供）

今年春節連假為110年2月10日至16日共7天，往年春節連假交通壅塞除出遊車流眾多外，交通事故亦是影響交通順暢的主因。因此，新北市新店警分局特別於春節前深入地方各項活動，進行交通安全宣導，呼籲民眾應遵守交通規則，快樂出遊，迎接平安的新年。

新店警分局於1月24日藉由美河市社區市集活動與民眾互動，透過員警分享實務經驗及常見易肇事交通違規態樣，以加深民眾對防禦駕駛及交通法規之意識。

「行人當心走，事故不來愁。」新店警呼籲，行人穿越路口時，應隨時注意周遭交通狀況，莫當低頭族而將自身至於高度危險之中。駕駛人則應養成禮讓的習慣，牢記行經路口應「慢、看、停」，慢：減慢速度；看：看左右有無人車；停：行人穿越線上行人先行。

另因近日氣候寒冷且春節前後聚餐機會增加，飲酒量增加，時常忽略個人對於酒精代謝程度的不同而有發生宿醉仍駕車情事，請駕駛人「醉不上道」，以免因一時的疏忽造成終身遺憾。新店分局在春節期間也會透過各項勤務作為，防制道路交通事故及維護交通順暢，讓民眾安心過好年。

(中時 )